Mundial 2026 | Los provocativos mensajes de la senadora paraguaya Celeste Amarilla tras la eliminación de Francia

Tras la eliminación de Francia de la Copa Mundial FIFA 2026 , la senadora paraguaya Celeste Amarilla volvió a generar polémica en las redes sociales.

Es que a sólo minutos del consolidarse el triunfo de España sobre el conjunto de Kylian Mbappé , la legisladora celebró la derrota con publicaciones de tono provocador, reavivando el enfrentamiento que mantiene con el delantero desde los Octavos de final , cuando Paraguay quedó eliminado del torneo.

España derrotó el martes 2 a 0 a Francia en las Semifinales del Mundial 2026 y puso fin al camino del seleccionado dirigido por Didier Deschamps en el torno internacional. Ante este resultado y poco después del partido, Amarilla utilizó sus redes sociales para celebrar la eliminación de los galos.

La Senadora Celeste Amarilla se presentó este miércoles en el Congreso paraguayo con los colores de la bandera española

Entre las publicaciones compartidas aparece un GIF en el que se observa a una niña haciendo un ademán con la mano, simulando el gesto de cerrar la boca. A la imagen le sumó un texto simple, pero directo: "España 2 Francia 0".

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España 2 Francia 0 pic.twitter.com/3ZaVjNHMzC — Celeste Senadora (@CelesteSenadora) July 14, 2026

La eliminación de Francia también marcó el cierre de la participación de Mbappé en la Copa del Mundo y el final del ciclo de Didier Deschamps al frente del seleccionado francés.

El conflicto entre Amarilla y Mbappé comenzó después del partido de Octavos de final entre Paraguay y Francia, cuando el conjunto europeo se impuso por 1 a 0 y avanzó de ronda.

Tras el encuentro, la legisladora publicó mensajes contra el delantero con expresiones racistas. La controversia escaló rápidamente y tuvo repercusiones dentro y fuera del ámbito deportivo.

Amarilla justificó sus comentarios al afirmar que el jugador no había saludado al arquero paraguayo Orlando Gill una vez finalizado el choque. Sin embargo, las publicaciones provocaron una fuerte reacción en el país europeo.

La Federación Francesa de Fútbol anunció el impulso de acciones legales, mientras que el propio Mbappé calificó los mensajes como "despreciables".

"Llegó el karma"

Lejos de dar por terminado el enfrentamiento con Mbappé, Amarilla se presentó este miércoles en el Congreso paraguayo con un look inspirado en los colores de España para continuar celebrando el triunfo del seleccionado ibérico sobre el equipo francés.

CELESTE AMARILLA CELEBRA LA CAÍDA DE FRANCIA CON UN LOOK INSPIRADO EN ESPAÑA: “LLEGÓ EL KARMA”, DICE



La senadora nacional, Celeste Amarilla, llegó hoy al Congreso con un atuendo inspirado en España, tras la victoria de la selección española ante Francia y la eliminación del… pic.twitter.com/nIDgLvpXVr — Radio 780 AM (@780AM) July 15, 2026

"Como muchos, feliz por España. La madre patria", lanzó la legisladora en diálogo con la prensa local. Luego remató: "Le llegó el karma a Mbappé".