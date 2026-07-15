A qué hora juegan hoy Argentina vs Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 y dónde verlo

El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se juega hoy, miércoles 15 de julio en Atlanta, Estados Unidos, donde se conocerá el rival de España en la final del torneo.

El encuentro decisivo por la segunda semifinal de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 se disputa hoy, miércoles 15 de julio . El escenario designado para este cruce es el Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), ubicado en la ciudad de Atlanta, Georgia, en Estados Unidos. El ganador de este partido avanzará a la gran final del torneo, programada para el domingo 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Para quienes sigan el encuentro desde otras regiones, los horarios oficiales son los siguientes:

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Estados Unidos (Este): 15:00 horas.

México: 13:00 horas.

Argentina: 16:00 horas.

España: 21:00 horas.

¿Dónde ver en vivo Argentina vs Inglaterra?

Al tratarse de un partido internacional correspondiente a la Copa del Mundo, los derechos de transmisión en Uruguay están distribuidos en varias plataformas oficiales. El encuentro se podrá ver en vivo a través de las siguientes opciones:

Televisión abierta: Canal 5.

Televisión por cable: DSports (DirecTV).

Streaming gratuito: Antel TV.

Streaming por suscripción: Paramount+ y DGO.

Cómo llegan los equipos a la semifinal del Mundial 2026

Ambas selecciones alcanzan esta instancia tras superar exigentes pruebas en los cuartos de final. La selección argentina, vigente campeona del mundo, logró su clasificación tras vencer a Suiza en un partido de alta intensidad. Por su parte, el combinado de Inglaterra avanzó a las semifinales luego de eliminar a Noruega en un encuentro que requirió tiempo suplementario.

Este cruce reedita uno de los clásicos más importantes del fútbol mundial, enfrentando a dos potencias históricas. El equipo que resulte vencedor se medirá en la final ante el ganador de la primera semifinal, España, que este martes derrotó a Francia por 2-0.