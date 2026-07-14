Hallan muerto al árbitro Rob Dieperink, de 38 años, que estuvo en la lista del Mundial 2026 pero fue apartado tras ser detenido en Reino Unido

El árbitro neerlandés Rob Dieperink , quien había sido designado para el Mundial de Fútbol de 2026 y posteriormente apartado debido a una investigación policial, ha fallecido a los 38 años de edad, según informó la Federación de Fútbol de Países Bajos (KNVB), que no ofreció más detalles del suceso.

"Hemos recibido con profunda tristeza y conmoción la noticia del fallecimiento de Rob Dieperink", señaló la federación neerlandesa en un comunicado.

El colegiado estuvo en activo en el fútbol profesional desde la temporada 2011/12, dirigió a finales de 2017 su primer partido en la Eredivisie, y en total arbitró 284 partidos en el fútbol profesional, detalló la federación.

Dieperink fue seleccionado para formar parte del elenco arbitral para la sala VAR en el Mundial , pero la FIFA le retiró de esa lista el pasado mayo después de ser detenido en Londres el mes anterior en el marco de una investigación policial por presunto abuso sexual que terminó siendo archivada, según recogen los medios locales.

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El árbitro se encontraba en Londres en ese momento para arbitrar un partido de la Liga de la Conferencia de la UEFA entre el Crystal Palace y la AC Fiorentina.

"Me entristece profundamente haber sido acusado injustamente", dijo Dieperink en una entrevista concedida al diario De Telegraaf. "Desde el primer momento colaboré plenamente con la investigación policial y también informé con total transparencia a la FIFA, la UEFA y la Federación Neerlandesa de Fútbol".

"Agradezco el apoyo que he recibido por parte de la KNVB y la forma en que gestionó este caso. Es una pena que la FIFA decidiera no contar conmigo para el Mundial. Naturalmente, me siento decepcionado por esa decisión", añadió.

La federación neerlandesa afirmó que con su fallecimiento, cuya causa no ha trascendido, "el mundo del fútbol pierde a un valioso árbitro con experiencia internacional".

Con base en EFE