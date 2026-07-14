Una novela que vuelve: Kike Olivera reaparece en el radar de Nacional, luego de que su fallida llegada en el pasado mercado de pases

Nacional continúa activo en el mercado de pases de mitad de año, y uno de sus objetivos es nutrir los extremos. Para ello, la directiva tricolor volvió a la carga por Cristian Kike Olivera , un jugador que estuvo cerca de llegar al club a principios de 2026 , confirmaron distintas fuentes a Referí.

Olivera, que jugó en Peñarol en 2021 , confesó públicamente que es hincha de Nacional , y en 2025 se sacó una foto en el Gran Parque Central con la camiseta del Tricolor , mirando un partido junto al vicepresidente Flavio Perchman ( que lo conoce desde su etapa en Rentistas), lo que despertó el rumor de una posible llegada al club.

En el mercado de pases del arranque del pasado verano su nombre sonó fuerte para el Bolso , al punto que el propio Perchman dijo en una entrevista con Aweno: "Va a jugar en Nacional".

Sin embargo Gremio , equipo dueño de su pase, descartó el interés de Nacional ya que la propuesta del club uruguayo era muy baja en comparación a la de distintos equipos brasileños.

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Como informó Referí, los tricolores pretendían que Kike Olivera llegara cedido al club por toda la próxima temporada, haciéndose cargo de su salario y con una opción de compra a fin de año.

A pesar de que el propio jugador pidió a los dirigentes de Gremio que negociaran con Nacional, finalmente su destino fue el Bahía, que se llevó al jugador en un préstamo de un año.

El extremo, que fue parte del proceso de Marcelo Bielsa en la selección uruguaya, comenzó como titular en el club del norte de Brasil, pero luego pasó a ser suplente. De todas formas mantuvo su participación, y terminó el semestre con 25 partidos jugados de 32 posibles, en los que anotó dos goles y aportó una asistencia.

Ahora el nombre de Olivera vuelve a aparecer en el radar de Nacional. La directiva tricolor negocia con la agencia OTB Sports, que representa al jugador, y confía en que esta vez el extremo sí llegue al club para el segundo semestre del año.

Otro de los nombres que suena es el de Nicolás Fonseca, volante uruguayo que viene de jugar en el Real Oviedo de España y que volvió al León de México, club dueño de su ficha.

Guido Mainero continúa en el radar, pero aunque ya tiene un acuerdo económico con el jugador la posibilidad de su llegada está cada vez más fría: Platense pide que el Bolso pague los US$ 600.000 de su clausula de rescisión, y Nacional no cuenta en este momento con los fondos para ello.