"Va a jugar en Nacional": mirá el primer fichaje que llegará al tricolor y los nombres que suenan en el período de pases con altas y bajas

La gerencia deportiva de Nacional trabaja en el período de pases y se apronta para cerrar su primera alta, así como también concretar la salida de jugadores que continuarán su carrera en otros clubes y ligas.

Los tricolores tienen todo encaminado para que Cristian “Kike” Olivera llegue al club y sea el primer fichaje, tal como indicó Referí en el comienzo de la semana .

Este miércoles fue el propio vicepresidente del club, Flavio Perchman, quien adelantó que el jugador de Gremio llegará a los albos para la próxima temporada. “Va a jugar en Nacional”, dijo a Aweno TV.

El atacante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa llegará a los tricolores con un préstamo con opción a compra.

Gremio, que cuenta con una nueva directiva que asumió este lunes, pagó US$ 4.5 millones por Kike Olivera en el comienzo de 2025, con un vínculo hasta fines de 2027, en una de las contrataciones más caras de la historia del club.

Las nuevas autoridades del club gaúcho quieren reducir el presupuesto de su plantel, por lo que ven bien la salida de Olivera, quien también desea dejar el club para llegar a los tricolores y prepararse de cara al Mundial 2026, a la espera de quedar en la lista de Bielsa.

Los nombres que suenan para Nacional

Nacional maneja varios nombres para reforzar el plantel 2026 de Jadson Viera.

Uno de ellos es el de César Araújo, quien finalizó su contrato con Orlando City de la MLS de Estados Unidos y que desde principios de año ha interesado a los tricolores.

1691085736562.webp César Araújo y Lionel Messi AFP

El volante central quiere jugar en Nacional y su llegada depende de que no reciba una oferta muy importante en este período de pases.

Otro de los nombres que suena para el tricolor es el del lateral izquierdo Camilo Cándido, quien en este año jugó para Atlético Nacional de Medellín y que por su pasado en el club es una buena opción.

Fuentes del entorno del jugador confirmaron a Referí que Nacional ya mantiene contactos para repatriar al jugador, que deberá volver a Cruz Azul tras finalizar su préstamo con el club colombiano.

Tiene contrato hasta diciembre de 2026 en México, y su ficha es alta, por lo que entienden que Nacional no buscará comprarla, pero marcaron que el tricolor está "intentando encontrar una vuelta", como un posible préstamo, para tenerlo en 2026.

Nacional Atlético Nacional Copa Libertadores 2025/Camilo Candido Foto: Leonardo Carreño

En ese puesto se da como un hecho que Diego Romero, que estaba a préstamo desde Deportivo Maldonado, no continuará. El futbolista tenía una opción de compra por US$ 400.000, y desde su entorno marcaron que esta cifra podía rebajarse, pero en el tricolor prefirieron buscar otras alternativas.

En la defensa también suena Gian Allala, exzaguero de Boston River, que Jadson Viera dirigió en 2024, y que en este año jugó en Liga de Quito con una buena actuación en la Copa Sudamericana.

20240531 Gian Franco Allala llegando al estadio para defender a la selección uruguaya Gian Franco Allala llegando al estadio para defender a la selección uruguaya FOTO: @Uruguay

Otro nombre mencionado fue el de Emiliano Gómez, delantero que Jadson Viera tuvo en Boston River en 2024, y que ahora pertenece al Puebla de México.

Según supo Referí, Puebla solo se plantea la salida del jugador si es con una venta por un monto superior a los US$ 4.000.000, por lo que se espera que el futbolista vaya a otro club de México o a algún club de una liga de primer nivel en América. Fuentes de Nacional indicaron que no buscarán la llegada del uruguayo.

Las posibles bajas de Nacional

En lo que respecta a salidas, está muy cerca de concretarse la transferencia de Lucas Villalba a Botafogo de Brasil en una operación en el entorno de US$ 3 millones más variables.

20251012 Lucas Villalba Nacional Danubio Torneo Clausura 2025. Foto Dante Fernández -Focouy (1) Lucas Villalba Foto: Dante Fernández/Focouy

Los tricolores compraron el 60% de la ficha del extremo por US$ 800.000 a Montevideo City Torque, que mantiene el 40%.

En Brasil dan por hecho el traspaso luego de que hubiera acuerdos entre todas las partes.

El otro jugador de Nacional que prepara las valijas es Christian Oliva, quien es pretendido por Daniel Carreño para reforzar a su equipo en el fútbol árabe.

20251130 Matías Arezo de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Matías Arezo de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Otro jugador que puede salir en una transferencia es el colombiano Julián Millán, figura tricolor en la temporada, si bien en el club lo quieren retener, lo que podría cambiar en caso de una buena propuesta.

El plantel ya no tendrá a Mauricio Pereyra, quien se retirará del fútbol tras el título de la Liga AUF Uruguaya ganado por los tricolores.

Otro que no seguirá es el venezolano Rómulo Otero, con quien acordarán su rescisión de contrato.

La situación de Ebere

Por el momento no está claro qué pasará con Christian Ebere, la figura de las finales ante Peñarol, cuya ficha pertenece a Plaza Colonia.

20251130 Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Nacional debe hacer una propuesta para volver a contar con el nigeriano en 2025, en medio de las propuestas que puedan llegarle en el período de pases.