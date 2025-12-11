"Va a jugar en Nacional": mirá el primer fichaje que llegará al tricolor y los nombres que suenan en el período de pases con altas y bajas
Nacional prepara su primer fichaje y tiene avanzada la salida de una de sus figuras en la temporada
11 de diciembre 2025 - 11:26hs
Cristian Olivera y Marcelo Bielsa
Foto: Leonardo Carreño.
La gerencia deportiva de Nacional trabaja en el período de pases y se apronta para cerrar su primera alta, así como también concretar la salida de jugadores que continuarán su carrera en otros clubes y ligas.
Gremio, que cuenta con una nueva directiva que asumió este lunes, pagó US$ 4.5 millones por Kike Olivera en el comienzo de 2025, con un vínculo hasta fines de 2027, en una de las contrataciones más caras de la historia del club.
Las nuevas autoridades del club gaúcho quieren reducir el presupuesto de su plantel, por lo que ven bien la salida de Olivera, quien también desea dejar el club para llegar a los tricolores y prepararse de cara al Mundial 2026, a la espera de quedar en la lista de Bielsa.
Los nombres que suenan para Nacional
Nacional maneja varios nombres para reforzar el plantel 2026 de Jadson Viera.
Uno de ellos es el de César Araújo, quien finalizó su contrato con Orlando City de la MLS de Estados Unidos y que desde principios de año ha interesado a los tricolores.
El volante central quiere jugar en Nacional y su llegada depende de que no reciba una oferta muy importante en este período de pases.
Otro de los nombres que suena para el tricolor es el del lateral izquierdo Camilo Cándido, quien en este año jugó para Atlético Nacional de Medellín y que por su pasado en el club es una buena opción.
Fuentes del entorno del jugador confirmaron a Referí que Nacional ya mantiene contactos para repatriar al jugador, que deberá volver a Cruz Azul tras finalizar su préstamo con el club colombiano.
Tiene contrato hasta diciembre de 2026 en México, y su ficha es alta, por lo que entienden que Nacional no buscará comprarla, pero marcaron que el tricolor está "intentando encontrar una vuelta", como un posible préstamo, para tenerlo en 2026.
En ese puesto se da como un hecho que Diego Romero, que estaba a préstamo desde Deportivo Maldonado, no continuará. El futbolista tenía una opción de compra por US$ 400.000, y desde su entorno marcaron que esta cifra podía rebajarse, pero en el tricolor prefirieron buscar otras alternativas.
En la defensa también suena Gian Allala, exzaguero de Boston River, que Jadson Viera dirigió en 2024, y que en este año jugó en Liga de Quito con una buena actuación en la Copa Sudamericana.
Otro nombre mencionado fue el de Emiliano Gómez, delantero que Jadson Viera tuvo en Boston River en 2024, y que ahora pertenece al Puebla de México.
Según supo Referí, Puebla solo se plantea la salida del jugador si es con una venta por un monto superior a los US$ 4.000.000, por lo que se espera que el futbolista vaya a otro club de México o a algún club de una liga de primer nivel en América. Fuentes de Nacional indicaron que no buscarán la llegada del uruguayo.
Las posibles bajas de Nacional
En lo que respecta a salidas, está muy cerca de concretarse la transferencia de Lucas Villalba a Botafogo de Brasil en una operación en el entorno de US$ 3 millones más variables.
Los tricolores compraron el 60% de la ficha del extremo por US$ 800.000 a Montevideo City Torque, que mantiene el 40%.
En Brasil dan por hecho el traspaso luego de que hubiera acuerdos entre todas las partes.
El otro jugador de Nacional que prepara las valijas es Christian Oliva, quien es pretendido por Daniel Carreño para reforzar a su equipo en el fútbol árabe.
Otro jugador que puede salir en una transferencia es el colombiano Julián Millán, figura tricolor en la temporada, si bien en el club lo quieren retener, lo que podría cambiar en caso de una buena propuesta.
El plantel ya no tendrá a Mauricio Pereyra, quien se retirará del fútbol tras el título de la Liga AUF Uruguaya ganado por los tricolores.
Otro que no seguirá es el venezolano Rómulo Otero, con quien acordarán su rescisión de contrato.
La situación de Ebere
Por el momento no está claro qué pasará con Christian Ebere, la figura de las finales ante Peñarol, cuya ficha pertenece a Plaza Colonia.
Nacional debe hacer una propuesta para volver a contar con el nigeriano en 2025, en medio de las propuestas que puedan llegarle en el período de pases.