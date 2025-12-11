Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Rugby / Rugby

Reclusos jugaron su histórico primer partido de rugby fuera de las cárceles: fue en el Charrúa y el puntapié inicial lo dio Yamandú Orsi

El partido fue entre reclusos de las cárceles de Santiago Vázquez y Punta de Rieles

11 de diciembre 2025 - 11:19hs
image - 2025-12-11T111813.968
WhatsApp Image 2025-12-11 at 10.52.12 AM

El presidente de la República Yamandú Orsi participa este jueves de un encuentro de rugby carcelario que se realiza en el Estadio Charrúa. Se trata del primero que se organiza fuera de un centro carcelario en Uruguay, y nada menos que en “Tierra de Los Teros”.

En el encuentro participan las unidades 1 y 6 de Punta de Rieles y el Complejo de Unidades n°4 de Santiago Vázquez.

WhatsApp Image 2025-12-11 at 10.52.12 AM

El presidente de la República Yamandú Orsi estuvo presidente y de hecho dio el puntapié inicial, además de saludar a los reclusos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Subrayado/status/1999113429768933651&partner=&hide_thread=false

Además estuvieron presentes el expresidente de la URU y sobreviviente del accidente de los Andes Gustavo Zerbino, quien es parte del proyecto, y el presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, entre otros.

el dt de los teros disconforme con el sorteo del mundial de rugby: creo que tuvimos mala suerte

El DT de Los Teros disconforme con el sorteo del Mundial de Rugby: "Creo que tuvimos mala suerte"

el dt de escocia sobre enfrentar a uruguay en el mundial de rugby 2027: manuel ardao es uno de los mejores pescadores del mundo

El DT de Escocia sobre enfrentar a Uruguay en el Mundial de Rugby 2027: "Manuel Ardao es uno de los mejores pescadores del mundo"

El programa de rugby en las cárceles es coordinado por el Ministerio del Interior a través de Pelota al Medio la Esperanza, junto con la Unión de Rugby del Uruguay y la Fundación Fénix, y también tiene equipos en la cárcel de Melo y en el penal de Las Rosas en Maldonado, que inauguró su cancha a inicios de 2025.

En Montevideo el programa es coordinado por Matías Benitez, exjugador de Los Teros, mundialista en 2023 y actualmente jugador de Champagnat.

Temas:

Rugby Estadio Charrúa Uruguay Punta de Rieles

Seguí leyendo

Las más leídas

Las cuatro estrellas en el escudo de la selección de Uruguay
SELECCIÓN URUGUAYA

Está laudado por FIFA, las cuatro estrellas de Uruguay no se tocan: mirá lo que explicó Ignacio Alonso al respecto en su última conferencia y lo que dijo Víctor Hugo Morales

Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi 
URUGUAYOS

Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi en la Messi Cup de Miami; mirá el video

Aryna Sabalenka
TENIS

Aryna Sabalenka, la número 1 del tenis mundial, calificó de "injusto" que se permita la participación de mujeres transgénero en el circuito femenino

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL Y NACIONAL

Amenazaron de muerte a Maxi Silvera: su abogado negó contrato con Nacional y dijo que hay tres equipos interesados en el delantero de Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos