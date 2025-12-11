Reclusos jugaron su histórico primer partido de rugby fuera de las cárceles: fue en el Charrúa y el puntapié inicial lo dio Yamandú Orsi

El presidente de la República Yamandú Orsi participa este jueves de un encuentro de rugby carcelario que se realiza en el Estadio Charrúa. Se trata del primero que se organiza fuera de un centro carcelario en Uruguay, y nada menos que en “Tierra de Los Teros”.

En el encuentro participan las unidades 1 y 6 de Punta de Rieles y el Complejo de Unidades n°4 de Santiago Vázquez.

El presidente de la República Yamandú Orsi estuvo presidente y de hecho dio el puntapié inicial, además de saludar a los reclusos.

Además estuvieron presentes el expresidente de la URU y sobreviviente del accidente de los Andes Gustavo Zerbino, quien es parte del proyecto, y el presidente de Sudamérica Rugby, Marcello Calandra, entre otros.

El presidente Yamandú Orsi asiste al Encuentro Metropolitano de Rugby Intercarcelario en el estadio Charrúa, Montevideo. Participan presos de Punta de Rieles, Santiago Vázquez y Punta de Rieles. https://t.co/gMFHfVMQpB pic.twitter.com/zzWp3DSyhc

El programa de rugby en las cárceles es coordinado por el Ministerio del Interior a través de Pelota al Medio la Esperanza, junto con la Unión de Rugby del Uruguay y la Fundación Fénix, y también tiene equipos en la cárcel de Melo y en el penal de Las Rosas en Maldonado, que inauguró su cancha a inicios de 2025.

En Montevideo el programa es coordinado por Matías Benitez, exjugador de Los Teros, mundialista en 2023 y actualmente jugador de Champagnat.