Homenaje a Óscar Tabárez: los mensajes de agradecimiento del Loco Abreu y Diego Forlán, y la anécdota de Luis Suárez con el DT en Brasil 2014

Este miércoles las gremiales de los futbolistas, entrenadores y preparadores físicos le realizaron un homenaje a Óscar Tabárez , para reconocer su proceso de 15 años al frente de la selección uruguaya.

Un gran número de futbolistas y exfutbolistas participaron del evento o enviaron mensajes al exentrenador , entre ellos varios de los integrantes del plantel que terminó cuarto en el Mundial de Sudáfrica 2010 y luego ganó la Copa América 2011.

Luis Suárez, Diego Forlán y Sebastián "el Loco" Abreu fueron tres de esos jugadores que le mandaron su mensaje de al "Maestro".

En un video enviado para ser mostrado en el evento, realizado en la Sala Zitarrosa, Suárez también agradeció a José "Profe" Herrera, Celso Otero y Mario Rebollo , colaboradores de Tabárez que acompañaron al entrenador en el evento.

El actual jugador del Inter Miami recordó la importancia del cuerpo técnico celeste con una anécdota del Mundial de Brasil 2014, al que llegó con una lesión en la rodilla de la que se recuperó en tiempo récord.

Durante su recuperación, Suárez le insistió a todo el cuerpo técnico con que iba a llegar al Mundial. "Quería llegar y el Profe me decía 'tranquilo Luis'. A Mario le comía la cabeza diciéndole que yo llegaba sí o sí, y me decía 'cabeza, tranquilo'. Celso (me decía) 'Luis, tomate tu tiempo', y yo decía 'no, yo quiero llegar'", afirmó.

Luego llegó el partido con Costa Rica, que terminó con derrota 3-1. En el medio del segundo tiempo, Suárez recordó que se fue a "calentar solo, re caliente por el resultado", cuando sabía que no estaba listo para jugar.

"El Maestro me agarra después del partido y me dice 'después a la larga me lo vas a agradecer, te hice un favor'", rememoró el delantero. A los días el entrenador le preguntó si estaba listo para jugar con Inglaterra, y le dijo al delantero: "Ahora sí te va a tocar a vos, es tu momento, te veo preparado".

Luis Suarez anecdota brasil 2014 maestro tabarez Anécdota de Luis Suárez con Óscar Tabárez en Brasil 2014 Video: cedido a El Observador

"Qué importante fue que no me pusiera contra Costa Rica, qué hubiera pasado. No estaba listo, no estaba preparado", explicó el futbolista, quien destacó que el Maestro fue "más consciente, más sereno" y eso ayudó a que luego Suárez pudiera convertir sus dos goles contra los ingleses.

En otro video, Suárez le agradeció a Tabárez por enseñarle "muchísimos valores" y a "cómo tratar con el uruguayo". "Ha tenido mucho que ver en mi carrera. Soy un agradecido por todo lo que me ha enseñado, por cómo me ha tratado en momentos muy difíciles", remarcó.

Los mensajes de Diego Forlán y el Loco Abreu a Óscar Tabárez

Sebastian Abreu y Luis Suarez saludos oscar tabárez Saludos de Sebastián Abreu y Luis Suarez a Óscar Tabárez Video: cedido a El Observador

En el mismo video en el que Suárez le agradece al Maestro aparece primero el mensaje de Sebastián Abreu, que mostró que en el complejo deportivo del Tijuana, club que dirige, hay una pared con las inscripciones "el camino es la recompensa" y "vamos que vamos", dos frases de Tabárez.

"Muchas gracias por el legado, por enseñarnos, por entender que a través de un grupo humano de futbolistas con una misma convicción, con una misma idea, con nuestras humildades, carencias, necesidades, pero que si el grupo estaba fuerte podíamos competir con las potencias mundiales, y colocar una estrella más", afirmó Abreu.

El exjugador también destacó que Tabárez fue "el causante" de "generar una comunión con el pueblo que va a ser inolvidable", y por la que hasta el día de hoy la gente los valora.

En tanto, Diego Forlán también envió un video para el Maestro y su cuerpo técnico, en el que destacó la "calidad humana, más allá del profesionalismo" para conocer a los jugadores y "saber lo que cada uno necesitaba", algo "fundamental" para disfrutar el proceso que vivió en la selección.