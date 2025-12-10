Emotivo homenaje a Óscar Tabárez y su cuerpo técnico por su proceso de selecciones con el que le devolvió prestigio y competitividad a la selección de Uruguay

El exentrenador de la selección de Uruguay, Óscar Tabárez recibió este miércoles un emotivo homenaje que se organizó por parte de distintas instituciones para reconocer su proceso al frente de la selección de Uruguay. El Maestro estuvo al frente de la celeste entre marzo de 2006 y noviembre de 2021. En ese período clasificó a cuatro mundiales, ganó la Copa América 2011 y revolucionó las juveniles.

Pero más allá de lo deportivo, el encuentro, que se llevó a cabo en la Sala Zitarrosa, celebró la comunión que la selección generó con el pueblo uruguayo, sobre todo a partir del cuarto puesto logrado en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El evento fue impulsado por el preparador físico Marcelo Tulbovitz y contó con la organización y el respaldo de las tres gremiales del fútbol con las que Tabárez interactuó a lo largo de su carrera con su cuerpo técnico: la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales , la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol y la Asociación de Preparadores Físicos del Uruguay.

Tulbovitz le pidió al intendente de Montevideo Mario Bergara la Sala Zitarrosa y este, tras consultas con la directora de Cultura de la IM y la directora de la sala, cedió el espacio.

"La ilusión que generó la selección uruguaya en 2010 con Tabárez a la cabeza y un montón de referentes como han desfilado con sus videos en el día de hoy es la ilusión que todos incorporamos vinculado al fútbol, al fútbol juvenil y a tantos deportes porque todos se han inspirado en esa selección", dijo Bergara.

Varios futbolistas que no se pudieron hacer presentes saludar a través de ese medio al entrenador.

El Maestro se sentó en el escenario acompañado de su cuerpo técnico: José Herrera, Celso Otero y Mario Rebollo.

"Como futbolistas, no fue nada casual que un proceso de cambio del fútbol uruguayo se haya gestado ahí. Destacar ese compromiso de los futbolistas, la responsabilidad y cómo defendieron los derechos fuera y dentro de la cancha. A partir de esta generación nos contagiamos los jugadores locales en esa búsqueda de mejorar nuestro fútbol", dijo por su parte el presidente de la Mutual, Diego Scotti.

"Este proceso nos marcó, nos formó y nos fortaleció y nos dejó una enseñanza muy clara: el camino es la verdadera recompensa. Y también una advertencia que debemos cuidar siempre: no perder la humildad, especialmente en los momentos complicados porque es ahí dónde se ve la fortaleza de un proceso. Felicitaciones por estos 15 años y esta historia de valores", agregó.