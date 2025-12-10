Dólar
Compra 38,05 Venta 40,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / HOMENAJE

Emotivo homenaje a Óscar Tabárez y su cuerpo técnico por su proceso de selecciones con el que le devolvió prestigio y competitividad a la selección de Uruguay

Las gremiales de los futbolistas, entrenadores y preparadores físicos le organizaron un emotivo homenaje a Óscar Tabárez y a su cuerpo técnico

10 de diciembre 2025 - 23:26hs
Celso Otero, Óscar Tabárez, José Herrera y Mario Rebollo

Celso Otero, Óscar Tabárez, José Herrera y Mario Rebollo

Foto: Gastón Britos/Focouy
Sebastián Abreu, Óscar Tabárez y Jorge Fucile

Sebastián Abreu, Óscar Tabárez y Jorge Fucile

Foto: Gastón Britos/Focouy
El homenaje a Tabárez

El homenaje a Tabárez

Foto: Gastón Britos/Focouy
El homenaje a Tabárez&nbsp;

El homenaje a Tabárez 

Foto: Gastón Britos/Focouy
El homenaje a Tabárez&nbsp;

El homenaje a Tabárez 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Andrés Scotti, Sebastián Abreu, Óscar Tabárez y Jorge Fucile

Andrés Scotti, Sebastián Abreu, Óscar Tabárez y Jorge Fucile

Foto: Gastón Britos/Focouy
Ignacio González, Diego Forlán y Sebastián Abreu

Ignacio González, Diego Forlán y Sebastián Abreu

Foto: Gastón Britos/Focouy
Óscar Tabárez

Óscar Tabárez

Foto: Gastón Britos/Focouy
Óscar Tabárez

Óscar Tabárez

Foto: Gastón Britos/Focouy
Óscar Tabárez

Óscar Tabárez

Foto: Gastón Britos/Focouy
Óscar Tabárez

Óscar Tabárez

Foto: Gastón Britos/Focouy
Mario Bergara y Óscar Tabárez

Mario Bergara y Óscar Tabárez

Foto: Gastón Britos/Focouy
José Herrera&nbsp;

José Herrera 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Mario Rebollo&nbsp;

Mario Rebollo 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Homenaje a Óscar Tabárez

Homenaje a Óscar Tabárez

Foto: Gastón Britos/Focouy
Celso Otero

Celso Otero

Foto: Gastón Britos/Focouy
José Herrera&nbsp;

José Herrera 

Foto: Gastón Britos/Focouy
El cuadro que le regalaron a Tabárez&nbsp;

El cuadro que le regalaron a Tabárez 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Otro obsequio para Tabárez&nbsp;

Otro obsequio para Tabárez 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Diego Godín

Diego Godín

Foto: Gastón Britos/Focouy
Diego Forlán

Diego Forlán

Foto: Gastón Britos/Focouy
Cristian Rodríguez y Diego Pére

Cristian Rodríguez y Diego Pére

Foto: Gastón Britos/Focouy
Celso Otero, Óscar Tabárez, José Herrera y Mario Rebollo

Celso Otero, Óscar Tabárez, José Herrera y Mario Rebollo

Foto: Gastón Britos/Focouy
Mario Bergara, Celso Otero, Óscar Tabárez, José Herrera y Mario Rebollo

Mario Bergara, Celso Otero, Óscar Tabárez, José Herrera y Mario Rebollo

Foto: Gastón Britos/Focouy
El cuadro que le regalaron a Tabárez&nbsp;

El cuadro que le regalaron a Tabárez 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Óscar Tabárez

Óscar Tabárez

Foto: Gastón Britos/Focouy
José Herrera y Óscar Tabárez&nbsp;

José Herrera y Óscar Tabárez 

Foto: Gastón Britos/Focouy
Diego Scotti

Diego Scotti

Foto: Gastón Britos/Focouy

El exentrenador de la selección de Uruguay, Óscar Tabárez recibió este miércoles un emotivo homenaje que se organizó por parte de distintas instituciones para reconocer su proceso al frente de la selección de Uruguay. El Maestro estuvo al frente de la celeste entre marzo de 2006 y noviembre de 2021. En ese período clasificó a cuatro mundiales, ganó la Copa América 2011 y revolucionó las juveniles.

Tabárez le devolvió a las selecciones de Uruguay identidad, competitividad y prestigio.

Pero más allá de lo deportivo, el encuentro, que se llevó a cabo en la Sala Zitarrosa, celebró la comunión que la selección generó con el pueblo uruguayo, sobre todo a partir del cuarto puesto logrado en el Mundial de Sudáfrica 2010.

El evento fue impulsado por el preparador físico Marcelo Tulbovitz y contó con la organización y el respaldo de las tres gremiales del fútbol con las que Tabárez interactuó a lo largo de su carrera con su cuerpo técnico: la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, la Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol y la Asociación de Preparadores Físicos del Uruguay.

Julián Millán fue elegido como mejor defensa y como mejor extranjero de la Liga AUF Uruguaya 2025 en la encuesta Fútbolx100 que anualmente organiza Referí
FÚTBOLX100

Fútbolx100: así votaron, uno por uno, los 100 periodistas que participaron en la encuesta de Referí que coronó a Abel Hernández

Abel Hernández
FÚTBOLX100

Abel Hernández, la figura del fútbol uruguayo en 2025 en la encuesta Fútbolx100: "Fue la mejor temporada de mi carrera"

Tulbovitz le pidió al intendente de Montevideo Mario Bergara la Sala Zitarrosa y este, tras consultas con la directora de Cultura de la IM y la directora de la sala, cedió el espacio.

"La ilusión que generó la selección uruguaya en 2010 con Tabárez a la cabeza y un montón de referentes como han desfilado con sus videos en el día de hoy es la ilusión que todos incorporamos vinculado al fútbol, al fútbol juvenil y a tantos deportes porque todos se han inspirado en esa selección", dijo Bergara.

Varios futbolistas que no se pudieron hacer presentes saludar a través de ese medio al entrenador.

El Maestro se sentó en el escenario acompañado de su cuerpo técnico: José Herrera, Celso Otero y Mario Rebollo.

"Como futbolistas, no fue nada casual que un proceso de cambio del fútbol uruguayo se haya gestado ahí. Destacar ese compromiso de los futbolistas, la responsabilidad y cómo defendieron los derechos fuera y dentro de la cancha. A partir de esta generación nos contagiamos los jugadores locales en esa búsqueda de mejorar nuestro fútbol", dijo por su parte el presidente de la Mutual, Diego Scotti.

"Este proceso nos marcó, nos formó y nos fortaleció y nos dejó una enseñanza muy clara: el camino es la verdadera recompensa. Y también una advertencia que debemos cuidar siempre: no perder la humildad, especialmente en los momentos complicados porque es ahí dónde se ve la fortaleza de un proceso. Felicitaciones por estos 15 años y esta historia de valores", agregó.

Temas:

Óscar Tabárez selección uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Joaquín Papa, Abel Hernández y José Luis Palma
FÚTBOLX100

Liverpool se le planta a los grandes: tuvo en Abel Hernández al mejor jugador, a Joaquín Papa mejor técnico y a Palma mejor dirigente en Fútbolx100

Fernando Piñatares y Nahuel Herrera de Peñarol, fueron elegidos como mejor preparador físico y revelación en la encuesta Fútbolx100 2025
FÚTBOLX100

Los dos premios de Peñarol en la encuesta Fútbolx100: la sangre nueva de Nahuel Herrera y el abonado del profe Fernando Piñatares, que batió un récord

Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi 
URUGUAYOS

Benjamín, el hijo de Luis Suárez, se puso la camiseta de Nacional para acompañar a Lionel Messi en la Messi Cup de Miami; mirá el video

Maximiliano Silvera de Peñarol ante Juventud por el Torneo Clausura
PEÑAROL Y NACIONAL

Amenazaron de muerte a Maxi Silvera: su abogado negó contrato con Nacional y dijo que hay tres equipos interesados en el delantero de Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos