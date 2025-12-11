Este viernes habrá dos líneas de ómnibus especiales para nueva edición de "Museos en la Noche": los detalles

Este viernes 12 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de "Museos en la Noche" y, como en ediciones anteriores, se dispondrá de dos líneas de transporte especiales: MA y MB. Estas líneas facilitarán el acceso a los diferentes museos de la capital durante la noche, y el servicio estará disponible desde las 19:00 horas, según informó la Intendencia de Montevideo.

El boleto para las líneas especiales puede adquirirse con la tarjeta STM o en efectivo, y tiene un costo de $50 si se paga con dinero electrónico o pospago, o $61 si se abona en efectivo. El boleto es válido para realizar todos los tramos que desee dentro de la misma línea (MA o MB), aunque no se permite intercambiar paradas entre ellas. El usuario deberá presentar el boleto al ascender al vehículo, en cualquier punto del recorrido.

Accesibilidad y vehículos eléctricos Los coches contarán con accesibilidad universal. En el caso de la línea MA, todos los vehículos serán 100% eléctricos. Los vehículos estarán identificados con la leyenda "Museos en la Noche" y una bandera distintiva.

Las paradas estarán debidamente señalizadas con un sticker frente a cada museo habilitado, y los horarios y recorridos podrán consultarse en el sitio web del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).

Recorridos y horarios Línea MA : La primera salida será a las 19:00 desde Plaza Independencia, con una frecuencia de 20 a 25 minutos. La última salida será a las 23:12, con el servicio finalizando a las 24:00. El recorrido es circular y abarca puntos como el Museo de Artes Visuales, el Museo Zorrilla de San Martín, el Museo Naval, el Museo Oceanográfico y muchos más en la zona costera y el centro de Montevideo.

Línea MB: También comenzará a las 19:00 desde Plaza Independencia, con una frecuencia de 25 minutos. La última salida será a las 22:45. Esta línea tiene un recorrido circular que incluye paradas en el Museo Blanes, el Museo de la Memoria, el Museo Antropológico, y otros espacios culturales de Montevideo, pasando por importantes avenidas como 18 de Julio y Av. del Libertador.