Este viernes habrá dos líneas de ómnibus especiales para nueva edición de "Museos en la Noche": los detalles

Este viernes 12 de diciembre se llevará a cabo una nueva edición de "Museos en la Noche" y, como en ediciones anteriores, se dispondrá de dos líneas de transporte especiales: MA y MB. Estas líneas facilitarán el acceso a los diferentes museos de la capital durante la noche, y el servicio estará disponible desde las 19:00 horas, según informó la Intendencia de Montevideo.
El boleto para las líneas especiales puede adquirirse con la tarjeta STM o en efectivo, y tiene un costo de $50 si se paga con dinero electrónico o pospago, o $61 si se abona en efectivo. El boleto es válido para realizar todos los tramos que desee dentro de la misma línea (MA o MB), aunque no se permite intercambiar paradas entre ellas. El usuario deberá presentar el boleto al ascender al vehículo, en cualquier punto del recorrido.
Accesibilidad y vehículos eléctricos
Los coches contarán con accesibilidad universal. En el caso de la línea MA, todos los vehículos serán 100% eléctricos. Los vehículos estarán identificados con la leyenda "Museos en la Noche" y una bandera distintiva.
Las paradas estarán debidamente señalizadas con un sticker frente a cada museo habilitado, y los horarios y recorridos podrán consultarse en el sitio web del Sistema de Transporte Metropolitano (STM).