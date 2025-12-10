Dólar
/ Nacional / UDELAR

"Tenemos estudiantes en situación de calle", aseguró el rector de la Udelar, Héctor Cancela

"Ha ido creciendo de forma muy fuerte la cantidad de estudiantes que provienen del quintil de ingresos más bajos de la población", mencionó

10 de diciembre 2025 - 12:47hs
Fachada de la UdelaR
Fachada de la UdelaR

El rector de la Universidad de la República (Udelar), Héctor Cancela, aseguró este miércoles que hay una decena de estudiantes universitarios que están en situación de calle.

Cancela reflexionó en el programa 5 Sentidos (Canal 5) sobre cómo ha ido "cambiando" la matrícula de la universidad, "llegando a otros sectores de la población".

"Ha ido creciendo de forma muy fuerte la cantidad de estudiantes que provienen del quintil de ingresos más bajos de la población", aseguró.

"Estamos hablando de estudiantes de cualquier zona de Montevideo, de muchas ciudades del interior, de estudiantes con situaciones económicas donde en la familia no tienen ingresos o tienen ingresos muy precarios y que apuestan a la educación", agregó.

Tras esto, se refirió a las becas de alimentación y marcó que estas pueden ser para muchos estudiantes la "diferencia" entre que "puedan tener un almuerzo o que tengan que ir a clase sin almorzar".

"Realmente es una situación muy grave. Tenemos estudiantes en situación de calle", reveló el rector, quien señaló que el estimado ronda la decena.

Consultado por si la Udelar mantiene un seguimiento de la situación de estos alumnos, respondió: "Tenemos todo un área de servicios de bienestar universitario, de inclusión y bienestar. Es parte de lo que queremos reforzar. Parte de los recursos que están llegando, aunque son escasos, se van a priorizar para poder dar esa atención social".

De acuerdo con Cancela, la universidad cuenta con becas de alojamiento para "atender esas situaciones más urgentes".

Temas:

situación de calle Udelar universidad estudiantes

