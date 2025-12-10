Denuncian a una profesora por agredir a un alumno y su madre en la UTU del Buceo: no descartan posible "brote psicótico"

Una profesora de la Universidad de Trabajo del Uruguay ( UTU ) de Buceo , Montevideo, fue denunciada por agredir física y verbalmente a un alumno y a su madre durante una reunión con autoridades educativas, a raíz de diferencias sobre las calificaciones del proyecto de fin de año, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

"La docente nos agredió físicamente a mi hijo y a mí. Se desquició en la reunión, insultó a mi hijo y me pegó," comentó Karina, madre del estudiante agredido, en declaraciones que fueron reproducidas por Telemundo (Canal 12).

De acuerdo con un audio al que accedió dicho medio, la profesora le dijo al estudiante que era "mala gente" y un "hijo de puta" por haberla denunciado. Además, en los correos electrónicos enviados al alumno, le aseguró que era "un ser oscuro" y que "todo era culpa de él" . En ese instante, se escucha cómo la mujer comienza a golpear las cosas, lo que terminó alcanzando a los dos denunciantes.

"Tu hijo se enojó y en vez de venir a hablar conmigo (...) fue directamente a hablar con Javier y a elevarme una denuncia" , indicó la mujer. Además, explicó que en sus ocho años de carrera nunca había tenido un reclamo en su contra por parte de un adolescente.

Karina relató que acompañó a su hijo a la reunión porque "su calificación era de 11 y lo mandó a examen", y reclamó sobre la legalidad de que le bajaran la nota de 11 a 7. "Ahí fue que se enojó", explicó.

"Se comportó como una niña, fue increíble que una profesora se comporte así," concluyó Karina, quien expresó su indignación por el comportamiento de la docente.

La denuncia fue presentada ante las autoridades, y el caso está siendo investigado por la Policía.

Fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo dijeron a El Observador que este martes efectivos de la Zona Operacional II acudieron a la intersección de las calles Avenida General Rivera y Caracas, tras recibir un reporte por desorden en la UTU.

El alumno le habría consultado a su profesora sobre la nota, lo que, según el relato de la madre, provocó una reacción desmedida de la docente, quien “se exaltó” y comenzó a agredir físicamente tanto a la madre como al alumno, sin motivo aparente.

Los efectivos entrevistaron a la profesora, quien reconoció que “se salió de sus cabales” y mencionó que padece depresión. Además, se observó un daño en un vidrio de la puerta de la Dirección, posiblemente relacionado con el altercado.

En el lugar, se hizo presente una unidad de emergencia, que evaluó a la docente, diagnosticando un posible brote psicótico, mientras que a la madre del alumno se le dio alta en el lugar.

La Fiscalía de Flagrancia de 4º Turno dispuso realizar un acta para las víctimas, y solicitar la filmación de los testigos, entre otras diligencias.