Un policía repelió a tiros una rapiña en Casabó: uno de los delincuentes se encuentra grave y otros dos escaparon

Un policía repelió a tiros una rapiña ocurrida en un almacén ubicado en la intersección de Etiopía y Mauritania, en el barrio Casabó , durante la noche de este martes, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

Según reconstruye Subrayado (Canal 10), el funcionario, que se encontraba fuera del comercio, fue testigo del momento en que tres delincuentes armados ingresaron al local y amenazaron a un hombre en el depósito contiguo .

De acuerdo con el relato de testigos, uno de los delincuentes interceptó a la víctima y la apuntó con un arma de fuego . El policía, de 44 años, estaba en el exterior haciendo fila y pidió al dueño del almacén pasar al baño, que se encontraba en el depósito. Al llegar al lugar, el agente dio la voz de alto al rapiñero, pero este le apuntó con el arma . Ante esta amenaza, el policía disparó tres veces con su arma reglamentaria , hiriendo al delincuente, quien salió del depósito y cayó en la vereda.

El herido fue trasladado al Hospital del Cerro con "múltiples heridas de arma de fuego en tórax" y en estado grave , según el diagnóstico médico. Los otros dos delincuentes, en tanto, huyeron del almacén corriendo , uno de ellos también armado.

En ese momento, el policía mantuvo un enfrentamiento a tiros con el segundo rapiñero disparando cinco veces, pero el delincuente logró escapar por la calle Mauritania, según el consignado medio.

El tercer ladrón escapó en una moto roja que había sido estacionada frente al depósito y se fugó por la calle Etiopía. Los delincuentes lograron robar 50.000 pesos antes de huir.

La Policía llegó al lugar para preservar la escena y solicitó a Científica que realizara las pericias correspondientes. Durante el operativo se incautó una pistola 9 milímetros que estaba en poder del rapiñero herido.

El caso está siendo investigado por los detectives de la Zona Operacional IV y la Fiscalía correspondiente.