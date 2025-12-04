Negro respondió a propuestas de seguridad del Partido Nacional: "Repite recetas que han demostrado su fracaso"

El ministro del Interior, Carlos Negro, cuestionó este jueves las propuestas que el Partido Nacional elaboró para combatir inseguridad pública.

"Es el mismo sendero recorrido una y mil veces: crear delitos, aumentar penas y cambiarle el nombre al delito o falta que ya existen. Sigue esa senda . No son medidas en concreto para cambiar los destinos de la seguridad pública, sino repetir recetas que han demostrado, hasta ahora, su fracaso ", dijo Negro en rueda de prensa.

Además, el jerarca, que reconoció que solo tuvo "una primera aproximación a las medidas", cuestionó que haya "expresiones de deseo", como "mencionar el apoyo a la Policía". "No pasa de una manifestación de voluntad, pero no tiene contenido en sí", criticó.

Este lunes el Partido Nacional presentó una batería de cerca de 35 propuestas sobre seguridad, enfocadas en el combate al narcotráfico y al crimen organizado.

Entre otros puntos, se reclama una nueva reforma al Código del Proceso Penal en 2026, la deportación de extranjeros que cometen delitos graves, el aumento de penas por delitos vinculados a organizaciones criminales, como las figuras de "reclutamiento" y "financiamiento" y la construcción de nuevas cárceles comunes y de máxima seguridad. También se menciona el "combate al fentanilo", aumentando penas cuando el narcotráfico está vinculado a esta droga.

"Medidas prioritarias" propuestas por el Partido Nacional

- Rediseño del tipo penal de organización criminal.

- Aumento de penas por integración, financiamiento y reclutamiento.

- Agravantes automáticos cuando existen lazos internacionales, sicarios o utilización de menores.

- Reclusión perpetua revisable para determinados casos de homicidios. (Proyectos de ley presentados por Jorge Larrañaga en su momento)

- Crear nuevos equipos y fiscalías de homicidios.

-Ampliación de plazas de régimen de máxima seguridad.

- Construcción de nuevas cárceles (ejemplo: Treinta y Tres).

- Construcción de nuevas cárceles de máxima seguridad. En ambos casos, alejadas de los centros poblados.

- Aislamiento real de líderes criminales.

-Actualización de capacidades tecnológicas

- Bases regionales de la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional como la que funciona en Rivera

Iniciativas legales propuestas

- Lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y el lavado de activos. Creación de la figura "Organización de Narcotráfico, de Crimen Organizado o de Lavado de Activos" (como la prevista en el Art. 416 bis "Asociaciones de tipo mafioso" del Código Penal Italiano), agregando un Art. 150-Bis, a la Ley N° 9.155 (Código Penal). Combate a las organizaciones criminales con fuerte aumento de las penas. Agregando un nuevo artículo 150-BIS, a la Ley N° 9.155 (Código Penal)

- Combate al fentanilo (agregando un Art. 35-TER, al Decreto Ley N° 14.294, con un fuerte castigo, con una pena de ocho a quince años).

- Prohibición de Celulares a los presos en las Cárceles. Tipificación penal de la tenencia e ingreso, no autorizado, de elementos tecnológicos que permitan a las personas privadas libertad de comunicación con el exterior (agregando un Art. 152-Quater, a la Ley N° 9.155-Código Penal-).

- Allanamiento de las bocas de comercialización de estupefacientes (no nocturno). Ampliando el artículo 195.5 de la Ley N° 19.293, de 19 de diciembre de 2014 (Código del Proceso Penal), por el siguiente: "195.5 La denuncia policial por violencia doméstica o por comercialización de estupefacientes, se tomará a todos los efectos como autorización expresa para el allanamiento y registro de morada dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación".

- Recuperación de la convivencia. Ocupación prohibida de espacios públicos o privados - Prohibición de pernoctar o acampar en espacios públicos o entradas de lugares privados con sanción de trabajos comunitarios (Agregando un Artículo 2-Bis, a la Ley N° 10.071).

- Reclusión Perpetua Revisable para determinados casos de Homicidios. Agregando un nuevo Artículo 313, a la Ley N° 9.155 (Código Penal).

- Conducción temeraria y picadas de vehículos automotores. Agregando a la Ley N° 9.155 (Código Penal) de 4 de diciembre de 1933, el Artículo 324 BIS

- Sanción con inhabilitación de la libreta, por la conducción de vehículos heridos o clonados (Agregando un Artículo 56-Bis, a la Ley N° 18.191 - Ley de Tránsito y Seguridad Vial-).

- Más derechos a las Víctimas de Delitos: CPP - Modificaciones a los Arts. 79, 80, 81.2, 260, 270.5, 273 Ter y 360.

- Modificaciones al CPP - Art. 265, que se orientan a que las Investigaciones del Ministerio Público tengan un plazo efectivo de finalización y conclusión desde el inicio de la investigación.

- Cambios en el CPP a los Arts. 45, 49 y 50, que apuntan a generar y restablecer un equilibrio más sensato, entre diferentes actores (Fiscalía, Policía, Prefectura y Policía Aérea), de la investigación criminal cada uno en su ámbito de profesionalismo y competencias específicas

- Deportación de Delincuentes Extranjeros por delitos graves (Agregando un artículo 56-Bis, a la Ley N° 18.250 de Migración).

- Delitos informáticos en redes sociales. Con especial énfasis en proteger a las personas de su honor, honestidad, respeto y principio de inocencia, frente a las calumnias, injurias, difamación e información falsa, particularmente en redes sociales.

- Asociación para delinquir. Sustitución del artículo 151 del Código Penal mejorando su redacción.

- Modificación de la Ley 19.580 (de Violencia hacia las Mujeres basada en el Género) como el Proyecto del Poder Ejecutivo de 2024.

- Nueva norma legal sobre "Protección de Delincuentes en los procesos penales por Narcotráfico, Crimen Organizado o Lavado de Activos" (Agregando un Art. 179, a la Ley N° 19.293 (Código del Proceso Penal).

- Blindaje de fronteras con sistema de radares móviles y fijos para detectar aviones y tráfico de drogas. (El Gobierno anterior, de acuerdo con el actual, dejó iniciado el proceso de adquisición de radares para ese cometido)

- Combatir la mendicidad hostil, la violencia pública, la limpieza forzada de parabrisas, el vandalismo, los intrusos, los grafitis, la creación de basura, la concreción de ocupaciones y la vagancia mejorada, actualizando la Ley Nº 10.071.