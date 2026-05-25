COFE rechaza la "política de ajuste" y "costo cero" que, según sindicato, impulsa el gobierno de Orsi para la próxima Rendición de Cuentas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado ( COFE ) rechazó en un comunicado la "política de ajuste" y "costo cero" que entienden impulsará el gobierno de Yamandú Orsi en la próxima Rendición de Cuentas , a ser presentada a fines de junio.

Este miércoles el Consejo de Ministros se reunirá para analizar este tema, sobre el cual habrá una exposición del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone , quien había manejado la idea de una rendición de "gasto cero" dada la coyuntura económica . Sin embargo, el gobierno no ha confirmado que esto vaya a ser así y el propio presidente Orsi evitó referirse a ese asunto en una rueda de prensa reciente , en la que anunció aumentos en las transferencias sociales.

Sin embargo, COFE ya adelantó su postura contraria ante esa eventualidad . En el comunicado divulgado este lunes el sindicato denuncia una " lógica de ajuste " en los " lineamientos presentados por el gobierno " para la elaboración del proyecto.

"Implica un aumento del gasto", dijo Rodrigo Arim sobre políticas destinadas a la infancia en la Rendición de Cuentas

"El objetivo del gobierno no parece ser fortalecer las políticas públicas ni mejorar la atención a la población . El objetivo del Poder Ejecutivo es que sus números cierren a cualquier costo, aplicando una política de 'costo cero' y de resignación de gasto ya ejecutado ", señalaron en el escrito.

COFE señala que los lineamientos del gobierno indican que no habrá "incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal" y que las propuestas deberán financiarse mediante "reasignaciones internas de crédito".

"El criterio de 'costo cero' termina siendo un techo. Porque si cada mejora depende de recortar, eliminar o reformular otro gasto, entonces se reduce la posibilidad real de fortalecer e incluso sostener políticas públicas, así como ampliar derechos", agregaron.

Por todo lo anterior, COFE pidió al gobierno convocar a negociaciones colectivas para discutir este asunto.

El PIT-CNT, por otra parte, convocó para el próximo 10 de junio un paro parcial con una movilización general de 09:00 a 13:00. Entre otras cosas, la central sindical reclamará en esta instancia por una "Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo", así como gravar con un 1% al 1% más rico y reducir la jornada laboral.