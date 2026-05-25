COFE rechaza la "política de ajuste" y "costo cero" que, según sindicato, impulsa el gobierno de Orsi para la próxima Rendición de Cuentas

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) rechazó en un comunicado la "política de ajuste" y "costo cero" que entienden impulsará el gobierno de Yamandú Orsi en la próxima Rendición de Cuentas, a ser presentada a fines de junio.
Este miércoles el Consejo de Ministros se reunirá para analizar este tema, sobre el cual habrá una exposición del ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, quien había manejado la idea de una rendición de "gasto cero" dada la coyuntura económica. Sin embargo, el gobierno no ha confirmado que esto vaya a ser así y el propio presidente Orsi evitó referirse a ese asunto en una rueda de prensa reciente, en la que anunció aumentos en las transferencias sociales.
Sin embargo, COFE ya adelantó su postura contraria ante esa eventualidad. En el comunicado divulgado este lunes el sindicato denuncia una "lógica de ajuste" en los "lineamientos presentados por el gobierno" para la elaboración del proyecto.
"El objetivo del gobierno no parece ser fortalecer las políticas públicas ni mejorar la atención a la población. El objetivo del Poder Ejecutivo es que sus números cierren a cualquier costo, aplicando una política de 'costo cero' y de resignación de gasto ya ejecutado", señalaron en el escrito.
COFE señala que los lineamientos del gobierno indican que no habrá "incrementos netos en el nivel de crédito presupuestal" y que las propuestas deberán financiarse mediante "reasignaciones internas de crédito".
"El criterio de 'costo cero' termina siendo un techo. Porque si cada mejora depende de recortar, eliminar o reformular otro gasto, entonces se reduce la posibilidad real de fortalecer e incluso sostener políticas públicas, así como ampliar derechos", agregaron.
Por todo lo anterior, COFE pidió al gobierno convocar a negociaciones colectivas para discutir este asunto.
El PIT-CNT, por otra parte, convocó para el próximo 10 de junio un paro parcial con una movilización general de 09:00 a 13:00. Entre otras cosas, la central sindical reclamará en esta instancia por una "Rendición de Cuentas de cara a las necesidades del pueblo", así como gravar con un 1% al 1% más rico y reducir la jornada laboral.