Civila respondió a críticas y dijo que "el gobierno dio la cara" ante la muerte de un hombre en situación de calle en Flor de Maroñas

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila , respondió a las críticas de la oposición y afirmó que "el gobierno dio la cara" ante la muerte de un hombre en situación de calle en Flor de Maroñas en la noche del viernes.

El fin de semana, tras la muerte de esta persona, el gobierno convocó a una rueda de prensa, pero que estuvo a cargo del director del Sistema Nacional de Emergencias ( Sinae ), Leandro Palomeque, quien brindó detalles sobre el caso.

"El gobierno dio la cara a través del organismo que rige la alerta roja que es el Sinae" , dijo este lunes el ministro Civila en rueda de prensa. "El gobierno nacional tomó la decisión de que el tema situación de calle deje ser solamente del Mides y pase a ser de todo el Estado ", agregó.

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El hombre en situación de calle tenía 42 años , no estaba "mapeado" por las instituciones que intervienen en la alerta roja y el último registro del Mides sobre él era de 2021, contó el director del Sinae Leandro Palomeque el sábado en Torre Ejecutiva. Esta muerte fue la primera desde que se decretó la alerta roja el 7 de mayo, que implica la evacuación obligatoria de esta población para preservar su salud, dada la situación de extrema vulnerabilidad .

Según el testimonio de vecinos, el hombre estaba en esa zona desde hace un mes y vivía en una especie de estructura de cartón y telas. A su vez, durante la conferencia del sábado, el Sinae reconoció "falencias" para captar personas en la periferia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/5noticiasuy/status/2058943384765489204&partner=&hide_thread=false El nacionalista Javier García se expresó crítico con la conducción del Mides. pic.twitter.com/anVhib0HmW — Noticias 5 (@5noticiasuy) May 25, 2026

Tras la muerte del hombre en Flor de Maroñas, el senador del Partido Nacional Javier García criticó la ausencia Civila en los anuncios. "Es llamativo que un tema que es el corazón, quizás lo mas importante del trabajo del Mides, el ministro de Desarrollo Social no exista en este tema", dijo García en diálogo con Canal 5.

"Estoy convencido que esto se asumió políticamente por parte de Presidencia para cubrir, guardar y cuidar al ministro Civila, sacan al Sinae. Pero es un tema eminentemente social, para algo hay una cartera. Y una cartera de Desarrollo Social. Hay que hacerse cargo", agregó el dirigente opositor.

Este lunes, el ministro aseguró: "Algunos que hablan mucho, los invito que todas las noches cuando nosotros salimos a la calle con nuestros equipos nos acompañen, sería muy bueno porque estamos haciendo un trabajo diario que lleva mucho esfuerzo y dedicación".