Hombre en situación de calle que murió en Flor de Maroñas no estaba "mapeado" y Sinae reconoce "falencias" para captar personas en la periferia

El hombre de 42 años que estaba en situación de calle y que murió en la noche del viernes en Flor de Maroñas no estaba "mapeado" por las instituciones que intervienen en la alerta roja y el último registro que tenía sobre él el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) era de 2021.

Así lo informó el director del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae), Leandro Palomeque , en una rueda de prensa, en la que también reconoció que las autoridades tienen "falencias" para captar personas en situación de calle en la periferia de Montevideo.

Palomeque dio algunos detalles sobre el caso de esta madrugada, que supuso la primera muerte de una persona en situación de calle desde que se decretó la alerta roja (no así desde que comenzó el año) el pasado 7 de mayo y que implica la evacuación obligatoria de esta población para preservar su salud , dada la situación de extrema vulnerabilidad.

Gobierno adelanta alerta roja para personas en situación de calle por el ciclón extratropical anunciado por Inumet: regirá desde el jueves

Murió un hombre que estaba en situación de calle en Flor de Maroñas durante la madrugada: se investigan las causas

El director del Sinae sostuvo que la primera alerta sobre la falta de respuesta de este hombre llegó al 911 sobre las 22:20 del viernes y que diez minutos después un equipo médico constató su fallecimiento , ya que al llegar al lugar ya no presentaba signos vitales. Un vecino de la zona había intentado llamarlo para ofrecerle alojamiento, pero la persona no respondía.

Según el testimonio de vecinos, el hombre estaba en esa zona desde hace un mes y vivía en una especie de estructura de cartón y telas.

"No estaba dentro del registro", sostuvo Palomeque sobre la situación de este hombre y aseguró que el Mides no tenía registros de asistencia en su caso desde 2021. Tampoco estaba en el "mapeo" de las alertas rojas, tanto del año pasado como la actual.

Leandro Palomeque, director del Sinae El director del Sinae, Leandro Palomeque, brinda una rueda de prensa el domingo 23 de mayo de 2026 por la muerte de una persona en situación de calle. Foto: Presidencia de la República

El jerarca explicó que cuando se reciben alertas o se detectan personas en situación de calle son registradas en una especie de mapa que indica dónde se encuentran las personas a ser evacuadas. Esto compete al Mides, pero también al Ministerio del Interior y demás organismos del Estado que intervienen en la alerta roja.

"En este caso no estaba mapeado por ninguno de los organismos", dijo Palomeque.

Ante la consulta sobre la zona en la que estaba durmiendo el hombre, que es transitada, el director del Sinae reconoció "falencias" en la periferia.

"Lógicamente que en la zona más céntrica de Montevideo hay un abordaje más fluido y permanente, porque también hay mayor presencia de los diferentes operativos. Hacia las zonas más periféricas de Montevideo es probable que hayan falencias en algunas calles y caminos para identificar a estas personas", reconoció.

Preguntado sobre cómo combatir estas "falencias", Palomeque respondió que la forma es con "patrullaje" y "captación". "Hoy el Mides tiene 100 personas solamente en Montevideo para captación, más todo el despliegue de las unidades policiales que están en todo el país. En particular se han establecido líneas de asistencia y el 911 es la más recurrente", argumentó.

"Nosotros lo que decimos es que continuamos trabajando y que tenemos que incrementar más aún el patrullaje (...) Por algún motivo no abordamos a esta persona", afirmó.

La causa de muerte de este hombre todavía no fue determinada.