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Murió un hombre que estaba en situación de calle en Flor de Maroñas durante la madrugada: se investigan las causas

Los vecinos del lugar fueron quienes alertaron a las autoridades porque la persona no se movía

23 de mayo de 2026 15:15 hs
Archivo: persona en situación de calle

Archivo: persona en situación de calle

Foto: Leonardo Carreño

Un hombre de 42 años que estaba en situación de calle en el barrio Flor de Maroñas murió en la madrugada de este sábado.

La persona estaba en una estructura pequeña compuesta de chapas y cartones en la vía pública, confirmó el presidente del Sinae Leandro Palomeque a El Observador.

Según informó en primera instancia Teledía de Canal 4, fueron los vecinos los que dieron aviso a las autoridades al ver que la persona no se movía. Todavía se están investigando las causas de la muerte y esta tarde brindarán una conferencia de prensa para ampliar los detalles.

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El gobierno decreto desde el 7 de mayo una alerta roja por personas en situación de calle, la cual continúa vigente. La medida aplicada permite la evacuación obligatoria de personas ante temperaturas extremas para evitar muertes.

Para estos operativos intervienen representantes de los ministerios de Desarrollo Social, Interior, Salud Pública y Defensa. También participan otros organismos como Presidencia de la República, ASSE y el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).

Los últimos datos disponibles de este operativo datan de la noche del jueves y la madrugada del viernes. En total fueron asistidas más de 3.400 personas, de las cuales 2.366 fueron en Montevideo y 1.040 en el interior.

Desde el inicio de la alerta se ocuparon un total de 48.663 plazas, unas 40.425 fueron en refugios del Mides y 8.238 en centros de evacuación.

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