Un auto eléctrico se incendió en Buceo: el conductor dijo que sintió una explosión y que apenas le dio para bajar del vehículo

Un auto eléctrico se incendió en la zona del Buceo durante este viernes, pero el fuego fue apagado por Bomberos y no se registraron heridos .

El hecho ocurrió poco después de las 16:00 entre las calles Humberto Primero y la Avenida Solano López con un auto marca Volvo modelo EX30 , según confirmaron desde Bomberos a El Observador.

El conductor circulaba por Buceo cuando sintió una explosión y luego vio como se incendió el vehículo. "Apenas me dio para bajar" , contó el hombre a Telenoche de Canal 4.

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Al lugar llegaron bomberos del Destacamento de Carrasco con apoyo del Destacamento Centro Cordón . En menos de media hora lograron apagar el fuego , el cual se desarrolló de forma generalizada por el auto y sin personas atrapadas .

Una vez apagado el incendio se realizaron tareas de inspección y seguridad en la zona.

El subcomisario del departamento de Cursos y Estudios de Bomberos, José Ferreira, se ha capacitado especialmente en cursos de cómo responder ante estos sucesos. "La complejidad es porque si llega a generarse algún tipo de incendio, principalmente en la parte de las celdas de batería, genera un trabajo más de enfriamiento que propiamente la extinción", contó Ferreira

Al momento, explicó, no existe en el mundo un agente extintor que sea 100% eficiente para estas baterías. Por lo general si ocurre algún incendio en las baterías, "se utiliza muchísima agua para tratar de enfriar y controlar la propagación propia del fuego", explica el subcomisario.

Por eso resulta fundamental que los conductores de eléctricos al momento del siniestro notifiquen a Bomberos de que se trata de un auto de este tipo para que concurran a socorrerlo con un camión cisterna.