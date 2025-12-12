Incendios y rescates en autos eléctricos: ¿cuáles son las diferencias con los vehículos a combustión en caso de un siniestro?

Alrededor del 20% de los autos cero kilómetro que se venden en Uruguay son eléctricos y una de cada tres SUV tienen como fuente de energía la batería y no el motor a combustión, según revela la Asociación de Comercio Automotor del Uruguay (ACAU) .

“El crecimiento de la flota hace que se estén viendo más accidentes” , resaltó el subcomisario del departamento de Cursos y Estudios de Bomberos, José Ferreira , quien se capacitó especialmente en un curso de primeros respondedores ante incidentes de vehículos eléctricos e híbridos en Paraguay.

En Uruguay, la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) no tiene discriminados los siniestros de tránsito por tipo de vehículo . “Los partes policiales en un siniestro de tránsito no desglosan si se trata de un vehículo eléctrico o uno a combustión”, explicó el presidente de Unasev, Marcelo Metediera .

MOVIDA GERENCIAL Movida gerencial: Prex tiene nuevo CEO, una agencia anuncia quién será el director ejecutivo de su spin-off y la Asociación de AFAP renueva presidencia

Según el Banco de Seguros del Estado (BSE) entre el 30 de noviembre del 2025 y la misma fecha del año pasado la cantidad de vehículos eléctricos asegurados por la compañía estatal se duplicó . Sus datos más recientes indican que no se observa un comportamiento significativamente distinto entre los siniestros de vehículos eléctricos y los de motor de combustión interna. De hecho, para Emiliano Chechile , gerente del Área de Operaciones del BSE, “en proporción, la tendencia parece similar”.

Sin embargo, los principales actores de la seguridad vial coinciden en que el crecimiento de este tipo de vehículos en el parque automotor enciende nuevas alarmas que deben ser atendidas. “Estamos intercambiando con Bomberos porque queremos hacer un protocolo para que la gente esté informada” de cómo se debe proceder en el rescate y la extinción del fuego en vehículos eléctricos, sostuvo Metediera y ejemplificó: “Cuando se prenden fuego no se apaga, sino que se enfrían los vehículos”.

Tal como explica el titular de la Unasev, si bien los incendios en vehículos eléctricos no son tan frecuentes como en los autos a combustión, sí son diferentes y deben combatirse de otro modo. Con llamaradas más intensas y gases tóxicos producto de la batería, estos siniestros representan un nuevo desafío para la fuerza de Bomberos que en Uruguay ya está creando su propio protocolo interno para poder actuar conforme a este nuevo riesgo.

Hasta el momento en el país no ocurrió ningún caso de incendio en un auto eléctrico, pero la experiencia internacional sirve de ejemplo para que las autoridades locales se preparen.

Más fuego y gases tóxicos: los desafíos del siniestro en eléctricos

Desde Bomberos, Ferreira explicó a Café y Negocios cuáles son las particularidades de estos siniestros.

“La complejidad es porque si llega a generarse algún tipo de incendio, principalmente en la parte de las celdas de batería, eso genera un trabajo más de enfriamiento que propiamente la extinción”. Al momento, explicó, no existe en el mundo un agente extintor que sea 100% eficiente para estas baterías, entonces, por lo general, si ocurre algún incendio en las baterías, “se utiliza muchísima agua para tratar de enfriar y controlar la propagación propia del fuego”, explica el subcomisario.

Por eso resulta fundamental que los conductores de eléctricos al momento del siniestro notifiquen a Bomberos de que se trata de un auto de este tipo para que concurran a socorrerlo con un camión cisterna. “A nivel mundial se estima que un vehículo (eléctrico) promedio necesita más o menos 10.000 litros de agua para poder ser extinguido totalmente”.

Otra complicación radica en los gases propios de la combustión del litio, que es el componente principal de estas baterías. “Son altamente tóxicos”, señaló Ferreira y afirmó que los bomberos deben trabajar con todo el equipamiento de protección personal y equipos respiratorios, incluso en lugares abiertos y que la situación es aún más compleja en recintos cerrados donde se da acumulación de estos gases que también son altamente inflamables.

En este tipo de vehículos existe también la particularidad de que, ante un accidente, no se transportan rodando, sino sobre en una grúa con plataforma plana- tipo chata-.

En lo que refiere al rescate de personas dentro de los vehículos tras un siniestro, Ferreira explicó que hay algunas técnicas que no se pueden realizar en eléctricos. “Las que no se pueden hacer son en las que se ingresa desde abajo del vehículo, son situaciones muy especiales”, puntualizó el referente de Bomberos.

Consultado acerca de la disponibilidad de repuestos en el mercado para estos autos, el gerente del Área de Operaciones de la aseguradora estatal, Emiliano Chechile, sostuvo que aunque el mercado uruguayo es bastante complejo en materia de existencia y costo de repuestos en general, “no se observa una diferencia significativa” entre la disponibilidad y el costo de los repuestos de un eléctrico y un vehículo a combustión dado que “los mismos representantes de marcas que gestionan vehículos eléctricos también lo hacen con los de combustión interna y la logística de distribución es prácticamente la misma”, concluyó.

¿Cómo reaccionar ante un siniestro en auto eléctrico?

La comunicación temprana a los servicios de emergencia es la primera medida que Bomberos pide a los involucrados en accidentes de vehículos eléctricos con el correspondiente aviso de que se trata de un auto híbrido o eléctrico. “Al saber esto vamos con ciertas precauciones”, precisó el subcomisario.

Ferreira recomienda, además, retirarse a un lugar alejado para alejarse en caso de incendio por los gases tóxicos o la violencia del fuego.

Luego de retirado el vehículo se sugiere dejarlo en observación por 72 horas. “Puede ser que ocurra alguna reacción lenta interna”, alertó Ferreira.