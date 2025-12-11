La nueva cara de Nike en Uruguay: las proyecciones de la distribuidora que invirtió US$ 2.5 millones para instalar aquí su tienda más importante de América Latina

Desde setiembre de 2022 Southbay es la firma detrás de Nike en Uruguay . La empresa es una subsidiaria del grupo panameño Regency que gestiona 27 marcas globales de la talla de Zara y Converse en América Latina y el Caribe.

Ese año la icónica marca deportiva decidió abandonar la operativa de Uruguay y Argentina y, en ese momento, el fuerte vínculo entre Nike y la familia Harari , propietaria de Grupo Regency , fue clave para que la distribución en las dos márgenes del Río de la Plata quedara en el manos del grupo y, en particular, de la subsidiaria.

Un año después, este mismo conglomerado compró Jerome, el grupo de seis tiendas multimarcas que incluía La Cancha, originalmente propiedad del empresario uruguayo Edgardo Novick. Estas tiendas, ahora, son clientes de Southbay, que tiene en su poder la distribución oficial de Nike en Uruguay.

En entrevista con Café y Negocios el director comercial de Southbay, Eduardo Pasman, se refirió a la reconfiguración del mercado con su llegada que implicó un nuevo modelo de negocios aggiornado a la demanda actual.

"Teníamos locales que eran antigüos, era un formato anterior que había quedado perdido en el tiempo", afirma el ejecutivo y revela que la primera medida de Southbay fue unificar sus locales de Tres Cruces y 8 de octubre en una nueva gran tienda en el shopping Nuevocentro.

"Tuvimos una propuesta nueva, mejorada, aggiornada a los estándares globales que tiene Nike para llevarle una mejor propuesta al consumidor", indica Pasman. En paralelo, la firma lanzó su sitio de e-commerce para generar una propuesta ominicanal. Hoy en día su canal online representa aproximadamente el 20% de sus ventas en el país. A su vez, el 50% de sus productos se vende en tiendas propias de Nike, meintras que la otra mitad va por los retailers como La Cancha.

Esta reconfiguración necesitaba "encontrar un nuevo local para la gran imagen de la marca, no solo para Uruguay, sino a nivel de Latinoamérica y global", el sitio indicado estuvo en Montevideo Shopping donde el local implementa su nuevo formato global de tiendas Rise 2.0. que demandó una inversión de US$ 2.5 millones.

A nivel global la firma solo abrió dos locales de este tipo y este es el primero en América Latina, señala Pasman. "Es un nuevo concepto donde vamos a poder traer lo mejor de la marca", indica y remarca que se trata de un ambiente más cálido, sin pantallas, donde se destaca el producto por sobre todo.

Allí trabajarán 25 personas-atletas, como los llaman en Nike- en un local de 900 metros cuadrados. Su construcción demandó 70 días, incluyendo 21 días de demolición, y 49 días de interiorismo cuyo diseño fue hecho por Nike junto con el estudio que proyecta los locales a nivel mundial. Para alcanzar este local emblema en la región fue necesario unificar tres espacios previos.

"El cliente se va a encontrar con el producto que hay a nivel mundial", subraya Pasman. En todas las categorías estarán las últimas tendencias, en moda, -en running, por ejemplo, destaca el modelo Vomero 18-. "La estética de los nuevos locales se acerca mucho más a la mujer que lo que eran los locales pasados", recalca el director.

En este marco, la gran expectativa está puesta en la asociación de Nike con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en la antesala del Mundial 2026. "Tener un seleccionado nacional con la importancia que tiene el seleccionado uruguayo a nivel mundial en fútbol es espectacular, y valida la apuesta del grupo para con la inversión dentro del país, cierra el círculo", reflexiona Pasman.

A nivel de negocio, desde Southbay esperan que el impacto en las ventas sea significativo, aunque su asociación con la AUF lleva poco tiempo y será el primer mundial que la distribuidora vivirá con la camiseta celeste. "Estamos preparados para eso y creemos fehacientemente que va a ser algo muy lindo", apunta.

Tras el hito que representa la apertura de la mega tienda Nike en Montevideo Shopping, Southbay proyecta un futuro con más inversiones y por eso su gerente comrcial está atento a las oportunidades que puedan abrirse en Uruguay. En palabras de Pasman: "Hay nuevos shoppings que van a suceder, diferentes alternativas, entonces permanentemente estamos buscando e interpretando hacia dodne está yendo el mercado para estar siempre cerca del consumidor".

El crecimiento de la moda deportiva para el día a día

De un tiempo a esta parte la comodidad le ganó la pulseada a la formalidad y la moda se puso de su lado para potenciar la tendencia de la vestimenta y el calzado cada vez más cómodo, urbano y cotidiano.

Esta nueva tendencia hizo crecer la torta para todas las marcas que pusieron el foco en la moda deportiva. En este sentido, Nike, como marca líder del segmento a nivel global da la batalla en Uruguay sin sentirse amenazada. "Bienvenida la competencia, no somos celosos, nos impulsa a elevarnos, a buscar eficiencia, un mejor serivicio y a presentar mejor el producto y lo estamos demostrando con este tipo de inversiones", sostiene el referente comercial.

"Como marca número uno es casi como una obligación nuestra marcar el camino de la moda deportiva", opina Pasman y afirma que a nivel local es un mercado que está en crecimiento, que aunque no es exponencial, sí resulta constante.