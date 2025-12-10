Dólar
/ Nacional / JUSTICIA

Justicia negó solicitud de Sara Goldring para viajar a Estados Unidos a festejar los 50 años de su hijo

Inicialmente, la jueza del caso autorizó a Goldring salir del país, pero solo si presentaba U$S 300 mil de fianza, cifra que la imputada negó tener

10 de diciembre 2025 - 11:59hs
Sara Goldring

Sara Goldring

La Justicia no hizo lugar a la solicitud de la extitular de Custodia de Valores Mobiliarios (CVM), Sara Goldring, imputada por apropiación indebida, de viajar a Estados Unidos entre el 18 y el 27 de enero, según pudo saber El Observador desde la audiencia.

La Jueza Diovanet Olivera autorizó inicialmente a la imputada a salir del país si presentaba U$S 300 mil de fianza, pero como esta dijo que no contaba con esa suma, rechazó la solicitud.

En el escrito presentado por su defensa, la imputada pidió que se le devuelva el pasaporte provisoriamente y ofreció una caución de US$ 300 mil del dinero que le fue incautado y se encuentra depositado en el BROU a disposición del juzgado.

La Fiscalía no se opuso a que Goldring viajara, pero sí se opuso a que se utilizara la suma ya incautada y se le ordenó depositar otros US$ 300 mil.

La posición de la Fiscalía en cuanto al viaje de la imputada despertó la crítica de varios damnificados.

La extitular de CVM fue imputada en 2023 por apropiación indebida tras probarse que concretó operaciones a futuro, bajo el supuesto "perfil agresivo", por importantes sumas de dinero, ocultándoles información a sus clientes o incluso falseando la existente en las respectivas carteras.

Esas inversiones implicaron la asunción de riesgos por encima del perfil que siempre habían tenido, lo que ocasionó pérdidas de unos US$ 100 millones.

