Nuevo horario de atención en bancos privados: el cambio no se aplicará en todas las instituciones

Los bancos privados habían decidido modificar el cambio de horario de atención al público a partir del lunes 15 de diciembre. Sin embargo, algunos no aplicarán el cambio para evitar disputas con el sindicato del sector.

El 20 de octubre, BBVA, Heritage, HSBC, Itaú, Santander, Citibank y Scotiabank habían informado que el horario de atención al público en sucursales sería desde las 10.00 hasta las 14.00 horas , en vez de 13.00 a 17.00.

A través de un comunicado, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) explicó ese día que de esa manera se buscaba modernizar y adaptar el servicio a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores. La respuesta sindical fue que la decisión se había tomado de manera unilateral y por tanto debía abrirse un ámbito de negociación.

Este lunes. Itaú comunicó a sus clientes el nuevo horario.

Pero no todas las instituciones lo harán. Según supo El Observador, cuatro de los siete bancos que integran ABPU llevarán adelante la propuesta y tres no lo harán.

Los que cambian son, además de Itaú, el HSBC, Citibank y Heritage, mientras que Scotia, Santander y BBVA mantendrán el actual esquema.

Fuentes del sector dijeron a El Observador que esas tres instituciones tomaron la decisión para evitar enfrentamientos con el sindicato bancario (AEBU) que podrían derivar en medidas y paralización de actividades cerca de fin de año.