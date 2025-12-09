Dólar
/ Economía y Empresas / bancos privados

Nuevo horario de atención en bancos privados: el cambio no se aplicará en todas las instituciones

Siete bancos privados habían decidido que desde el 15 de diciembre el horario sería entre las 10.00 y las 14.00 horas, pero algunos mantendrán el esquema habitual

9 de diciembre 2025 - 19:52hs
Cambio de horario en bancos privados

El 20 de octubre, BBVA, Heritage, HSBC, Itaú, Santander, Citibank y Scotiabank habían informado que el horario de atención al público en sucursales sería desde las 10.00 hasta las 14.00 horas, en vez de 13.00 a 17.00.

A través de un comunicado, la Asociación de Bancos Privados (ABPU) explicó ese día que de esa manera se buscaba modernizar y adaptar el servicio a las necesidades actuales de los clientes y, a la vez, contemplar un reclamo histórico de los trabajadores. La respuesta sindical fue que la decisión se había tomado de manera unilateral y por tanto debía abrirse un ámbito de negociación.

Este lunes. Itaú comunicó a sus clientes el nuevo horario.

Pero no todas las instituciones lo harán. Según supo El Observador, cuatro de los siete bancos que integran ABPU llevarán adelante la propuesta y tres no lo harán.

Los que cambian son, además de Itaú, el HSBC, Citibank y Heritage, mientras que Scotia, Santander y BBVA mantendrán el actual esquema.

Fuentes del sector dijeron a El Observador que esas tres instituciones tomaron la decisión para evitar enfrentamientos con el sindicato bancario (AEBU) que podrían derivar en medidas y paralización de actividades cerca de fin de año.

