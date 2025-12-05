Rentabilidad empresarial: cuáles fueron los resultados en comercio y servicios durante el tercer trimestre

Las ventas del sector comercio y servicios en Montevideo e interior tuvieron un desempeño dispar en el tercer trimestre de 2025. Además, cuatro de cada 10 empresas tuvieron un peor resultado en términos de rentabilidad .

La Cámara de Comercio presentó este jueves las conclusiones de una encuesta de actividad correspondiente al período comprendido entre julio y setiembre de 2025.

En ese trimestre, las ventas del sector crecieron 1,9% en Montevideo, pero retrocedieron 0,2% en los restantes departamentos del país , revirtiendo la tendencia positiva que se había verificado desde fines de 2023.

Katoen Natie anunció el reinicio de las obras en la terminal de contenedores tras rescindir contrato con Jan De Nul

A su vez, las ventas en el sector de los servicios disminuyeron tanto en Montevideo (1,4%) como en el interior (1,1%) .

En el desglose por rubros el informe destacó los avances de informática con 15,4%, hoteles con 5% e indumentaria con 3,7%. Con ese desempeño, los tres rubros se mantuvieron en fase de crecimiento respecto a períodos previos.

expos-comercios---db-10-jpg..webp Pymes en alerta Diego Battiste

En contraste, se acentuaron las bajas en restaurantes y confiterías con resultado negativo de 7,9%, minimercados con 3,1%, muebles y accesorios con 2,4% y cuidado personal con 1,9%.

En el relevamiento por tamaño de empresa, el dinamismo continuó observándose en las medianas y grandes con aumento de la actividad de 0,9% y 2%, respectivamente. En tanto, las pequeñas y micro empresas volvieron a atravesar un período de disminución con 0,7% y 4,5%, respectivamente, aunque más moderadas que en el segundo trimestre.

Rentabilidad empresarial

La encuesta dedicó un capítulo a los resultados obtenidos por las empresas durante el período relevado.

El 43% de las empresas consultadas expresó que el desempeño de la rentabilidad de su compañía fue similar al registrado en el mismo trimestre de 2024.

Sin embargo, añadió el documento, fueron más las empresas que reportaron un peor desempeño de su rentabilidad este año (38%). En línea opuesta, el 17% de las empresas declararon un mejor desempeño en 2025 en comparación con el año pasado.

Los encuestados señalaron como principal factor de la disminución de la rentabilidad a la competencia desleal, ya sea por informalismo, contrabando u otras prácticas que distorsionan el mercado. La segunda fue la mayor competencia o precios de mercado a la baja. Entre otros factores también fueron mencionados el aumento de los costos laborales o las cargas sociales, el incremento de costos de insumos o las variaciones del tipo de cambio.

En contraste, los empresarios enumeraron como factores de aumento de rentabilidad al mayor consumo, la innovación en productos o servicios, la mejora en la eficiencia operativa o reducción de los costos internos y el incremento de precios o mejora de márgenes de ganancia.