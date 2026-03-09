Dólar hoy: esta es la cotización del lunes 9 de marzo, según el BROU

Dólar hoy pexels

El dólar abrió este lunes 9 de marzo en Uruguay con un valor de $ 39,10 la compra y $ 41,70 la venta, de acuerdo con la cotización de la pizarra del Banco República (BROU).

En el histórico, la compra del dólar estadounidense subió $ 0,45 y la venta subió $ 0,45 respecto al viernes 6 de marzo.

Dólar en Argentina: ¿cuánto son $ 1.000 argentinos en pesos uruguayos? El dólar oficial (BNA) en Argentina, en tanto, cotiza en la mañana de este lunes a A$ 1.385 la compra y A$ 1.435 la venta, según el diario argentino El Cronista. El tipo de cambio subió $A 10 (0,70%).

Así, A$ 1.000 en la vecina orilla cotizan a $ 28,26 con el tipo de cambio oficial o US$ 0,70, de acuerdo a la herramienta Cuex.