Consejo Fiscal alerta por riesgos de incumplimiento de la meta fiscal en 2026 y advierte sobre la necesidad de prever ajustes de gasto

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó el viernes su primer informe desde que adquirió su nueva institucionalidad, en el que evaluó el cumplimiento de la regla fiscal en 2025 y advirtió sobre riesgos que podrían comprometer la meta fiscal prevista para 2026 . El organismo señaló que, ante esos riesgos, será necesario monitorear de cerca la evolución de las cuentas públicas y prever eventuales medidas de ajuste, particularmente sobre el gasto discrecional , para evitar un desvío respecto a los objetivos fijados.

El informe fue elaborado por los economistas Alfonso Capurro, Eduardo Fernández Arias y Jorge Roldós , integrantes del CFA, un órgano técnico, honorario e independiente convocado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) con el objetivo de aportar transparencia al manejo de la política fiscal y evaluar la sostenibilidad de las finanzas públicas .

El documento marca además el inicio de una nueva etapa institucional . Hasta 2025 el organismo funcionaba como Consejo Fiscal Asesor , pero su rol fue ampliado a partir de la aprobación de la Ley Nº 20.446 , que fortaleció su autonomía y redefinió sus atribuciones .

Entre sus principales funciones se encuentran asesorar al MEF en materia de política fiscal, evaluar los riesgos para la estabilidad de las cuentas públicas, analizar la sostenibilidad de la deuda y realizar el seguimiento del cumplimiento de la regla fiscal .

La misma ley introdujo además cambios en el marco fiscal vigente a partir de 2026, estableciendo una regla fiscal “dual” basada en dos pilares operativos: metas anuales para el resultado fiscal estructural y un límite al endeudamiento neto del Gobierno Central y el Banco de Previsión Social, consistentes con un ancla de deuda neta en el mediano plazo fijada en 65% del PIB.

Cumplimiento de la regla fiscal en 2025

Para el año 2025 aún regía la regla fiscal anterior, que incluía tres pilares: el resultado fiscal estructural, el endeudamiento neto y un tope indicativo al crecimiento del gasto real.

De acuerdo con el análisis del CFA, Uruguay cumplió los dos primeros componentes —resultado estructural y endeudamiento neto— pero no el límite vinculado al gasto público.

En particular, el gasto real creció 5,7% durante el año, por encima del tope vinculado al crecimiento potencial del PIB estimado en 2,5%. Sin embargo, el organismo aclaró que este desvío ya estaba previsto en la planificación fiscal del período 2025-2029 incluida en la ley de presupuesto.

Más allá de que el nuevo esquema fiscal eliminará ese tercer pilar, el CFA advirtió que el ritmo de expansión del gasto observado en los últimos años constituye una señal de atención. Según el informe, el aumento del gasto real en 2024 y 2025, junto con el crecimiento proyectado para 2026 de 3,1%, podría dificultar la mejora del resultado fiscal estructural esperada a partir de 2027 si los ingresos previstos no se concretan plenamente.

Resultado Fiscal Estructural

Riesgos para la meta fiscal de 2026

El organismo también identificó una serie de riesgos macrofiscales que podrían complicar el cumplimiento de la meta de resultado fiscal estructural fijada para 2026.

Entre ellos destaca la posibilidad de que la economía crezca menos de lo previsto en el presupuesto, lo que impactaría negativamente sobre la recaudación. El informe subraya además que la elasticidad de los ingresos tributarios suele ser procíclica, lo que puede amplificar los desvíos fiscales en contextos de desaceleración económica.

De hecho, algunos de estos riesgos ya se materializaron en 2025, cuando tanto la actividad económica como la recaudación evolucionaron por debajo de lo proyectado inicialmente.

A esto se suma la posibilidad de que la inflación y el tipo de cambio real resulten menores a los previstos en el presupuesto, un fenómeno que ya se observó en 2023 y 2024 y que también podría deteriorar el resultado fiscal estructural.

De concretarse estos factores adversos, el CFA estima que el balance estructural podría deteriorarse en torno a 0,5% del PIB respecto de la meta fijada en el presupuesto, que establece un resultado fiscal estructural de -4% del producto para 2026.

Proyecciones de crecimiento

Necesidad de ajustes y monitoreo

Frente a este escenario, el organismo recomendó un seguimiento estrecho de la evolución de las cuentas públicas y planteó la conveniencia de prever medidas compensatorias para corregir eventuales desvíos.

El CFA remarcó que esto resulta particularmente relevante por dos motivos. En primer lugar, para evitar que la nueva regla fiscal se incumpla en su primer año de aplicación, lo que podría afectar la credibilidad del marco institucional. En segundo lugar, porque la posición estructural de las finanzas públicas presenta un margen de maniobra reducido.

Según el informe, el déficit estructural del Gobierno Central y el sistema previsional se ubica en torno al 4% del PIB por tercer año consecutivo —2024, 2025 y 2026—, un nivel que el CFA considera incompatible con la sostenibilidad de la deuda pública en el mediano plazo.

En ese contexto, el organismo señaló que las eventuales medidas de corrección deberían priorizar la contención del gasto discrecional. La evidencia empírica internacional, indicó el CFA, muestra que los programas de consolidación fiscal basados en la moderación del gasto corriente tienden a ser más duraderos y menos contractivos que aquellos apoyados principalmente en aumentos de impuestos.

Advertencias sobre la Rendición de Cuentas y el Diálogo Social

El informe también advierte sobre los desafíos que enfrentarán las finanzas públicas en el corto plazo. En junio de 2026 el Poder Ejecutivo deberá presentar el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas 2025, instancia que históricamente suele implicar expansiones de gasto permanente.

Según el CFA, en el actual contexto fiscal esas expansiones no contarían con margen suficiente, salvo que se compensen mediante recortes en otros gastos estructurales o incrementos adicionales de ingresos.

Por último, el organismo también llamó la atención sobre el proceso de diálogo social en materia de políticas sociales y de protección. El informe subraya que eventuales ampliaciones de cobertura o beneficios que no cuenten con financiamiento permanente podrían deteriorar de forma persistente el resultado fiscal estructural, en un escenario que ya presenta riesgos a la baja y escasas holguras fiscales.

