La influencer uruguaya de remates que perdió todo en un incendio y ahora busca reconstruir su emprendimiento

Un incendio ocurrido el martes por la mañana destruyó el galpón donde funcionaba el Remate Joaquín Suárez , un emprendimiento familiar dedicado a la venta de mercadería en subastas ubicado en la localidad de Joaquín Suárez, Canelones.

El fuego consumió el local donde se almacenaban los productos consignados para rematar.

La rematadora e influencer Yensi Marfetan Gonzalez relató que el siniestro comenzó cerca de las ocho de la mañana del domingo pasado. “ A las ocho menos diez de la mañana arrancó el fuego y a las ocho ya ardía todo ”, señaló. Bomberos llegó al lugar y logró controlar la situación para evitar que las llamas se propagaran fuera de la estructura.

El incendio afectó el espacio donde se realizaban los remates y donde se encontraba almacenada la mercadería recibida en consignación. Marfetan Gonzalez afirmó que el impacto económico es significativo para la actividad.

“Las pérdidas son totales”, indicó. La responsable del emprendimiento agregó que todavía no comenzaron a evaluar en detalle el alcance económico del siniestro.

El galpón formaba parte de un proyecto familiar al que, según explicó, le dedicaron más de diez años de trabajo. Allí se organizaban remates abiertos donde compradores y vendedores participaban de forma habitual.

Marfetan Gonzalez también relató que su vivienda se encuentra en el mismo predio, detrás del local afectado. En ese momento, dijo, el principal temor fue que el incendio pudiera extenderse, algo que finalmente no ocurrió.

Apoyo de clientes y organización de un remate solidario

Tras el incendio, la rematadora indicó que comenzaron a recibir mensajes y gestos de apoyo de parte de colegas, clientes y vecinos. Varias personas se acercaron a colaborar con tareas o a ofrecer mercadería para vender.

“Sigo sorprendida de todo el apoyo”, señaló. Según contó, algunas personas se acercaron a trabajar en el lugar y otras propusieron ideas para ayudar a recuperar la actividad.

También mencionó que colegas del rubro organizaron una colecta y difundieron sus datos para recibir aportes. Explicó que no están acostumbrados a ese tipo de ayuda, ya que habitualmente viven del trabajo y de la comisión de los remates.

“Siempre trabajamos y vivimos de nuestra comisión. Pero en este momento todo gesto se agradece muchísimo”, dijo.

Como parte de las acciones para recuperarse, el equipo del remate evalúa organizar una actividad abierta para reunir fondos. La idea es realizar una subasta con la mercadería que quedó fuera del galpón y con donaciones que puedan recibir.

Además, ya hay personas que propusieron organizar una venta de comida solidaria durante la jornada. El objetivo es generar un evento donde la comunidad pueda colaborar de distintas formas.

Marfetan Gonzalez explicó que también planea invitar a colegas del rubro para que participen en la subasta bajo la idea de que cada uno pueda conducir parte del remate como forma de apoyo al emprendimiento.

“Me gustaría invitar a todos los colegas que vengan, que rematen un rato cada uno”, señaló. El Remate Joaquín Suárez, según describió, se consolidó durante los años como un espacio frecuentado por compradores y vendedores habituales.

Su vida como influencer

Antes de ser rematadora, junto con Santiago, su pareja, fueron compradores en remates cuando aún eran estudiantes. "Así que conozco el rubro de los dos lados", dijo.

Hace un poco más de un año empezó a compartir contenido en las redes, mostrando cómo funcionan los remates, ayudando a la gente a ver nuevas oportunidades y respondiéndoles muchas dudas. "La gente la verdad que nos acompañó en ese proceso que es muy lindo y creo que gracias a eso también hoy hemos recibido tanta difusión, tantos mensajes", indicó.

Hoy, con tantos seguidores, cuenta la reconstrucción del emprendimiento de su vida y pide ayuda para poder resurgir.