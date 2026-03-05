Nacho Álvarez estrenó Todo se sabe: cómo fue el arranque del nuevo programa por streaming
5 de marzo 2026 - 21:40hs
Nacho Álvarez al arranque de Todo se sabe
Foto: captura Youtube
El periodistaIgnacio "Nacho" Álvarez estrenó este jueves a las 20:30 el programa Todo se sabe que se emite por streaming, luego de que Canal 4 decidiera no renovar el ciclo de Santo y seña, que fue levantado a fines de 2024.
Al arranque del programa, Álvarez se presentó en solitario y dedicó varios minutos a repasar los hechos que lo mantuvieron alejado de la televisión. Allí, recordó las desavencias que tuvo con las autoridades del canal por el episodio relacionado a la entrevista realizada en Santo y seña al entonces candidato Álvaro Delgado, pero también a la polémica por la cámara oculta a Yamandú Orsi.
Para el arranque del programa, había cerca de 4 mil usuarios visualizando en vivo el streaming, aunque minutos después la cifra de espectadores en vivo alcanzó un pico de 15 mil espectadores.
El programa se emite en vivo desde los estudios de Trimax Media y puede verse a través del canal de Youtube de Todo se sabe.
En Todo se sabe (abreviado como TSS), Álvarez está acompañado por tres colaboradores de la última etapa de Santo y Seña: la periodista y productora general Patricia Martín, y los periodistas Alejandro "Bicho" Amaral y Leonardo Pereyra, así como Bernardo Wolloch.
El cambio de nombre con respecto al programa que entre 2012 y 2024 se emitió por Canal 4 hasta que la empresa decidió ponerle fin al ciclo se debe a que el título Santo y Seña pertenece al canal, y su nombre no fue cedido al conductor, según había contado en una entrevista con El Observador en diciembre de 2025.