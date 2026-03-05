Nacho Álvarez estrenó Todo se sabe: cómo fue el arranque del nuevo programa por streaming

El periodista Ignacio "Nacho" Álvarez estrenó este jueves a las 20:30 el programa Todo se sabe que se emite por streaming, luego de que Canal 4 decidiera no renovar el ciclo de Santo y seña, que fue levantado a fines de 2024.

Al arranque del programa, Álvarez se presentó en solitario y dedicó varios minutos a repasar los hechos que lo mantuvieron alejado de la televisión. Allí, recordó las desavencias que tuvo con las autoridades del canal por el episodio relacionado a la entrevista realizada en Santo y seña al entonces candidato Álvaro Delgado, pero también a la polémica por la cámara oculta a Yamandú Orsi.

Para el arranque del programa, había cerca de 4 mil usuarios visualizando en vivo el streaming , aunque minutos después la cifra de espectadores en vivo alcanzó un pico de 15 mil espectadores .

El programa se emite en vivo desde los estudios de Trimax Media y puede verse a través del canal de Youtube de Todo se sabe.

En Todo se sabe (abreviado como TSS), Álvarez está acompañado por tres colaboradores de la última etapa de Santo y Seña: la periodista y productora general Patricia Martín, y los periodistas Alejandro "Bicho" Amaral y Leonardo Pereyra, así como Bernardo Wolloch.

El cambio de nombre con respecto al programa que entre 2012 y 2024 se emitió por Canal 4 hasta que la empresa decidió ponerle fin al ciclo se debe a que el título Santo y Seña pertenece al canal, y su nombre no fue cedido al conductor, según había contado en una entrevista con El Observador en diciembre de 2025.