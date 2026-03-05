Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
23°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  20°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Cultura y Espectáculos / STREAMING

Nacho Álvarez estrenó Todo se sabe: cómo fue el arranque del nuevo programa por streaming

Álvarez está acompañado por tres colaboradores de la última etapa de Santo y Seña: la periodista y productora general Patricia Martín, y los periodistas Alejandro "Bicho" Amaral y Leonardo Pereyra, así como Bernardo Wolloch

5 de marzo 2026 - 21:40hs
Nacho Álvarez al arranque de Todo se sabe

Nacho Álvarez al arranque de Todo se sabe

Foto: captura Youtube

El periodista Ignacio "Nacho" Álvarez estrenó este jueves a las 20:30 el programa Todo se sabe que se emite por streaming, luego de que Canal 4 decidiera no renovar el ciclo de Santo y seña, que fue levantado a fines de 2024.

Al arranque del programa, Álvarez se presentó en solitario y dedicó varios minutos a repasar los hechos que lo mantuvieron alejado de la televisión. Allí, recordó las desavencias que tuvo con las autoridades del canal por el episodio relacionado a la entrevista realizada en Santo y seña al entonces candidato Álvaro Delgado, pero también a la polémica por la cámara oculta a Yamandú Orsi.

Para el arranque del programa, había cerca de 4 mil usuarios visualizando en vivo el streaming, aunque minutos después la cifra de espectadores en vivo alcanzó un pico de 15 mil espectadores.

Más noticias
Nacho Álvarez
TELEVISIÓN

El nombre del nuevo programa de Nacho Álvarez lo enfrentó otra vez con Canal 4: "La frase había sido creada por mí hace 14 años"

nacho alvarez pidio colaboracion para rafa villanueva, que fue operado y sufrio amputaciones en pies y manos
COLABORACIÓN

Nacho Álvarez pidió colaboración para Rafa Villanueva, que fue operado y sufrió amputaciones en pies y manos

Todo se sabe

El programa se emite en vivo desde los estudios de Trimax Media y puede verse a través del canal de Youtube de Todo se sabe.

En Todo se sabe (abreviado como TSS), Álvarez está acompañado por tres colaboradores de la última etapa de Santo y Seña: la periodista y productora general Patricia Martín, y los periodistas Alejandro "Bicho" Amaral y Leonardo Pereyra, así como Bernardo Wolloch.

El cambio de nombre con respecto al programa que entre 2012 y 2024 se emitió por Canal 4 hasta que la empresa decidió ponerle fin al ciclo se debe a que el título Santo y Seña pertenece al canal, y su nombre no fue cedido al conductor, según había contado en una entrevista con El Observador en diciembre de 2025.

Temas:

Ignacio Álvarez streaming Canal 4

Seguí leyendo

Las más leídas

Rosana Delgado, mamá de Itzaé
Entrevista

Rosana, la madre a la que INAU le quitó a su hija adoptiva: "No podés enmendar un error institucional haciendo que lo pague la niña"

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del sorteo del miércoles 4 de marzo EN VIVO

De Cardona a la cumbre de la moda en Europa: la historia de la diseñadora uruguaya que llegó a la Fashion Week de París

De Cardona a la cumbre de la moda en Europa: la historia de la diseñadora uruguaya que llegó a la Fashion Week de París

Estafa con compras web 

Estafa con compras web en el exterior: hizo más de 400 en un año, trajo ropa y zapatos de marca y lo condenaron

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos