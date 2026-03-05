Dólar
El Observador / Copa Libertadores / TERCERA RONDA

Juventud vs Independiente Medellín EN VIVO por Copa Libertadores: el pedrense se fue abajo al primer tiempo, el gol fue de Enzo Larrosa

En partido de ida de la tercera ronda de la Copa Libertadores, Juventud recibe a Deportivo Independiente de Medellín desde la hora 21.30

5 de marzo 2026 - 21:18hs
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores.
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores. Foto Gastón Britos-Focouy (3)
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores. Foto Gastón Britos-Focouy (4)
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores. Foto Gastón Britos-Focouy (5)
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores. Foto Gastón Britos-Focouy (6)
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores. Foto Gastón Britos-Focouy (7)
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores. Foto Gastón Britos-Focouy (8)
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores. Foto Gastón Britos-Focouy (9)
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores. Foto Gastón Britos-Focouy (10)
20260305 Juventud Deportivo Independiente Medellín DIM, Copa Libertadores. Foto Gastón Britos-Focouy (1)

EN VIVO

Juventud y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan en el Gran Parque Central desde la hora 21.30 en partido de ida de la tercera ronda de la Copa Libertadores. Los pedrenses vienen de eliminar a Universidad Católica de Ecuador y Guaraní. Si ganan esta llave se meterán a fase de grupos. Si pierden jugarán el grupo de la Copa Sudamericana.

Live Blog Post

Las estadísticas completas del partido

Live Blog Post

Minuto 49: final del primer tiempo

El DIM se va 1-0 arriba al descanso. Flojo partido en faz ofensiva de Juventud que no ha manejado bien la pelota.

Live Blog Post

Minuto 45: se jugarán cuatro minutos más

Iremos hasta los 49' en este primer tiempo.

Live Blog Post

Minuto 34: se validó el gol

Había mano de Fydriszewski previo a gol, pero el VAR igual validó el tanto. Perjudicado Juventud.

Live Blog Post

Minuto 32: gol del DIM, Enzo Larrosa

Apareció Francisco Fydriszewski, rebote de Sosa y gol de Enzo Larrosa. Se revisa en el VAR la incidencia. Pareció mano y luego falta del delantero que inicia la jugada en el área.

Live Blog Post

Minuto 16: gran salvada de Sebastián Sosa

Buena llegada del DIM, remate de Fabra y con las piernas, Sosa salva el arco y manda la pelota al córner.

Live Blog Post

Minuto 0: comenzó el partido

Rueda el balón en el verde gramado del Gran Parque Central. Ya juegan Juventud, divino tesoro, y el DIM.

Live Blog Post

Dos uruguayos en el equipo titular de DIM

Salvador Ichazo en el arco y Enzo Larrosa de 9 salen como titulares en el DIM, al igual que el ex Boca Juniors Frank Fabra.

Live Blog Post

Así jugará Juventud

Live Blog Post

Por dónde ver Juventud vs Independiente Medellín

Mirá en esta nota por dónde ver el partido que arranca en breve.

