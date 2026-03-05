Juventud y Deportivo Independiente Medellín se enfrentan en el Gran Parque Central desde la hora 21.30 en partido de ida de la tercera ronda de la Copa Libertadores. Los pedrenses vienen de eliminar a Universidad Católica de Ecuador y Guaraní. Si ganan esta llave se meterán a fase de grupos. Si pierden jugarán el grupo de la Copa Sudamericana.
Juventud vs Independiente Medellín EN VIVO por Copa Libertadores: el pedrense se fue abajo al primer tiempo, el gol fue de Enzo Larrosa
En partido de ida de la tercera ronda de la Copa Libertadores, Juventud recibe a Deportivo Independiente de Medellín desde la hora 21.30