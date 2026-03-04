Juventud de Las Piedras jugará ahora por la fase 3 de la Copa Libertadores de América luego de haber dejado por el camino en la fase 1 a Universidad Católica de Ecuador en la altura de Quito y en la fase 2, a Guaraní de Paraguay.
Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín: día, hora y dónde ver a los pedrenses en un partido trascendente en la Copa Libertadores
Juventud de Las Piedras juega por la fase 3 de la Copa Libertadores de América en un encuentro en el que intentará pegar primero: mirá, día, hora y por dónde verlo