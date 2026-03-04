Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín: día, hora y dónde ver a los pedrenses en un partido trascendente en la Copa Libertadores

Jugadores de Juventud forman en el partido de la Copa Libertadores Foto: EFE

Juventud de Las Piedras jugará ahora por la fase 3 de la Copa Libertadores de América luego de haber dejado por el camino en la fase 1 a Universidad Católica de Ecuador en la altura de Quito y en la fase 2, a Guaraní de Paraguay.

Los pedrenses serán locales y enfrentarán a un rival importante, aunque cambiarán el escenario por segunda vez, ya que a diferencia de la llave anterior, no jugarán en el Estadio Centenario, ni tampoco en el Parque Viera, como en la primera fase.

¿Cuándo juega Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín por Copa Libertadores? Ahora se vendrá el encuentro por la fase 3 del equipo uruguayo en la Copa Libertadores.

Juventud de Las Piedras jugará este jueves 5 de marzo a la hora 21.30 contra Independiente Medellín en el Gran Parque Central.

El encuentro podrá verse en ESPN y en streaming, en Disney +.