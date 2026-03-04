Federico Valverde volverá a jugar un nuevo encuentro con Real Madrid por LaLiga de España luego de haber perdido sorpresivamente el pasado lunes 1-0 de local en el Estadio Santiago Bernabéu ante Getafe con un golazo del uruguayo Martín Satriano.
Celta de Vigo vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por LaLiga de España
Los merengues buscan una victoria de visitantes para no perder quedar más lejos de la punta y Federico Valverde juega otro encuentro muy importante por LaLiga de España; mirá cuándo y donde verlo