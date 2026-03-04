Celta de Vigo vs Real Madrid: día, hora y dónde ver a Federico Valverde por LaLiga de España

Federico Valverde EFE/Sergio Pérez

Federico Valverde volverá a jugar un nuevo encuentro con Real Madrid por LaLiga de España luego de haber perdido sorpresivamente el pasado lunes 1-0 de local en el Estadio Santiago Bernabéu ante Getafe con un golazo del uruguayo Martín Satriano.

Los merengues necesitan una victoria para no perder más pie en la punta del torneo.

¿Cuándo juega Celta de Vigo vs Real Madrid con Federico Valverde por LaLiga de España? Ahora se vendrá un nuevo encuentro por LaLiga de España.

Federico Valverde jugará este viernes 6 de marzo a la hora 17 contra Celta de Vigo en el Estadio Balaídos.

El encuentro podrá verse en streaming, en Disney +.