El sorpresivo e importante anuncio que hizo Federico Valverde de cara a su futuro

Federico Valverde jugó y fue figura el pasado sábado cuando Real Madrid derrotó por goleada como local en el Estadio Santiago Bernabéu 4-1 a Real Sociedad por una nueva fecha de LaLiga de España.

Pero además, cuando salió a los 73 minutos -ya que el técnico Álvaro Arbeloa lo quería guardar para el partido ante Benfica de este martes por la Champions League- pateó una heladerita de bronca e hizo una broma en sus redes con ese hecho.

El partido entre Real Madrid y Benfica es fundamental para intentar clasificar a la siguiente fase de la Liga de Campeones, ya que es Repechaje, por lo que serán dos encuentros de ida y vuelta.

El anuncio de Valverde

Federico Valverde también estuvo muy activo en sus redes sociales durante el fin de semana, pero no solo para hablar de fútbol o de su rabieta.

El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa compartió en las mismas que volverá a ser papá y que espera a un nuevo hijo o hija, que será hermano de Benicio y Bautista.

"El tercer gol del partido, pero nuestro tercer bebé en camino. Hala Madrid", escribió Valverde en su cuenta de Instagram.

Aquí se puede ver su posteo: