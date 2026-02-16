Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

El sorpresivo e importante anuncio que hizo Federico Valverde de cara a su futuro

El volante de Real Madrid jugará este martes un encuentro trascendente ante Benfica por la Champions League

16 de febrero 2026 - 9:32hs
Federico Valverde de Real Madrid 

FOTO: AFP

Federico Valverde jugó y fue figura el pasado sábado cuando Real Madrid derrotó por goleada como local en el Estadio Santiago Bernabéu 4-1 a Real Sociedad por una nueva fecha de LaLiga de España.

El anuncio de Valverde

Federico Valverde también estuvo muy activo en sus redes sociales durante el fin de semana, pero no solo para hablar de fútbol o de su rabieta.

El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa compartió en las mismas que volverá a ser papá y que espera a un nuevo hijo o hija, que será hermano de Benicio y Bautista.

"El tercer gol del partido, pero nuestro tercer bebé en camino. Hala Madrid", escribió Valverde en su cuenta de Instagram.

Aquí se puede ver su posteo:

