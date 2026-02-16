El sorpresivo e importante anuncio que hizo Federico Valverde de cara a su futuro

Federico Valverde jugó y fue figura el pasado sábado cuando Real Madrid derrotó por goleada como local en el Estadio Santiago Bernabéu 4-1 a Real Sociedad por una nueva fecha de LaLiga de España.
Pero además, cuando salió a los 73 minutos -ya que el técnico Álvaro Arbeloa lo quería guardar para el partido ante Benfica de este martes por la Champions League- pateó una heladerita de bronca e hizo una broma en sus redes con ese hecho.
El partido entre Real Madrid y Benfica es fundamental para intentar clasificar a la siguiente fase de la Liga de Campeones, ya que es Repechaje, por lo que serán dos encuentros de ida y vuelta.
El anuncio de Valverde
Federico Valverde también estuvo muy activo en sus redes sociales durante el fin de semana, pero no solo para hablar de fútbol o de su rabieta.
El volante de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa compartió en las mismas que volverá a ser papá y que espera a un nuevo hijo o hija, que será hermano de Benicio y Bautista.
"El tercer gol del partido, pero nuestro tercer bebé en camino. Hala Madrid", escribió Valverde en su cuenta de Instagram.
Aquí se puede ver su posteo: