El jugador de Peñarol que se resintió de su lesión y Diego Aguirre no lo tendrá por un mes

Peñarol jugó un muy mal partido este domingo y cayó vencido por Central Español por 2-1 en el Estadio Domingo Burgueño de Maldonado en el marco de la segunda fecha del Torneo Apertura.
Los carboneros fueron superados por un rival que fue muy superior y que se llevó tres puntos de oro.
Diego Aguirre planteó muy mal el encuentro y no tuvo figuras, salvo algo de Matías Arezo y muy poco de Leonardo Fernández.
Otro lesionado en Peñarol
Peñarol sumó un nuevo futbolista lesionado que se suma a una larga lista.
En Los Aromos son unos cuántos los que no pudieron estar a la orden de Diego Aguirre ante Central Español.
El lateral izquierdo de Peñarol, Lucas Hernández, se resintió de su lesión y según comentó una fuente aurinegra a Referí, tendrá para un mes más de recuperación.
El futbolista, quien renovó hace poco contrato con los carboneros, presenta una lesión en el posterior de una de sus piernas y además, siente dolor en el tendón de la misma.
De esa manera, Lucas Hernández será baja por al menos un mes más para volver a las canchas.