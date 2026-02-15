Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO APERTURA

Central Español vs Peñarol EN VIVO: el aurinegro va por tres puntos que lo dejen por encima de Nacional en el Torneo Apertura

Peñarol visita a Central Español en el Campus de Maldonado desde la hora 20.30 en la segunda fecha del Torneo Apertura

15 de febrero 2026 - 18:29hs
Foto: Gastón Britos / Focouy

EN VIVO

Peñarol visita a Central Español en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado a la hora 20.30 en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura. El aurinegro busca aprovechar los dos puntos por el camino que dejó Nacional el sábado al empatar de local ante Racing.

Las estadísticas completas del partido

Los convocados en Peñarol

Como fue informando Referí en la semana, el entrenador Diego Aguirre le dará descanso en este partido a Eduardo Darias y Diego Laxalt.

Está lesionado en el sóleo Franco Escobar.

Se recupera de un esguince de rodilla Maximiliano Olivera.

Sorpresivamente, quedó afuera Lucas Hernández, lesionado de meniscos en las finales del año pasado. Fue al banco el pasado sábado ante Montevideo City Torque. No entró. Y ahora no entró ni en los convocados.

Está lesionado de la rodilla Abel Hernández quien hizo un tratamiento en España para empezar su recuperación.

Desde el clásico de la Supercopa Uruguaya está lesionado Nahuel Herrera. Tampoco jugó la pretemporada. Hay preocupación en la interna por su situación sanitaria.

Está suspendido Washington Aguerre.

Vuelve tras cumplir su suspensión Leandro Umpiérrez.

Por dónde ver Central Español vs Peñarol

Mirá en esta nota las opciones para ver Central Español ante Peñarol por la segunda fecha del Torneo Apertura.

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Bienvenidos al relato minuto a minuto que se desarrollará para desplegar una amplia cobertura de la previa, el partido y el después del gran partido que prometen Central Español y Peñarol.

Tabla de posiciones del Torneo Apertura

