Central Español vs Peñarol EN VIVO: el aurinegro va por tres puntos que lo dejen por encima de Nacional en el Torneo Apertura

Live Blog Post

Los convocados en Peñarol

Como fue informando Referí en la semana, el entrenador Diego Aguirre le dará descanso en este partido a Eduardo Darias y Diego Laxalt.

Está lesionado en el sóleo Franco Escobar.

Se recupera de un esguince de rodilla Maximiliano Olivera.

Sorpresivamente, quedó afuera Lucas Hernández, lesionado de meniscos en las finales del año pasado. Fue al banco el pasado sábado ante Montevideo City Torque. No entró. Y ahora no entró ni en los convocados.

Está lesionado de la rodilla Abel Hernández quien hizo un tratamiento en España para empezar su recuperación.

Desde el clásico de la Supercopa Uruguaya está lesionado Nahuel Herrera. Tampoco jugó la pretemporada. Hay preocupación en la interna por su situación sanitaria.

Está suspendido Washington Aguerre.

Vuelve tras cumplir su suspensión Leandro Umpiérrez.