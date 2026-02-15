Central Español vs Peñarol EN VIVO: el aurinegro va por tres puntos que lo dejen por encima de Nacional en el Torneo Apertura

Peñarol visita a Central Español en el estadio Domingo Burgueño Miguel del Campus de Maldonado a la hora 20.30 en partido correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura. El aurinegro busca aprovechar los dos puntos por el camino que dejó Nacional el sábado al empatar de local ante Racing.
