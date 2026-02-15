El jugador que conoce muy bien Jadson Viera y por el que va Nacional tras la posibilidad de que se vaya Christian Oliva a Santos de Brasil

Nacional dejó dos puntos por el camino este sábado en el Gran Parque Central jugando como local ante Racing tras igualar 1-1 por la segunda fecha del Torneo Apertura y en el que no jugó para nada bien.

Los tricolores, que venían de ganarle 2-1 a Boston River como visitantes la semana anterior, fueron superados por un rival que supo cómo jugarle.

En las últimas horas surgió la posibilidad de que Christian Oliva se vaya a jugar a Santos de Brasil.

Si bien el contratista Pablo Bentancur tiene todo acordado con el club, desde Nacional dicen que aún faltan firmar los papeles y que no se llegó totalmente a un acuerdo.

La vista puesta en Mauricio Vera

Más allá de lo que ocurre en esta situación, desde Nacional entienden que es una posibilidad que Christian Oliva pueda emigrar cuando ya se jugaron dos partidos por el Torneo Apertura.

En ese contexto, el conjunto tricolor hizo una oferta por un jugador de Boston River que el técnico Jadson Viera conoce muy bien ya que lo dirigió allí.

Mauricio Vera de Boston River ante Ñublense por Copa Libertadores

Se trata del volante Mauricio Vera, jugador argentino quien fue transferido a Deportes Concepción de Chile en esta temporada. Tiene 27 años y mide 1,80 metros.

La noticia la dio a conocer Diego Domínguez de El Espectador Deportes y fue confirmada por Referí por dos fuentes.

De todas maneras, no parece muy sencillo que el futbolista, quien hace poco firmó en Chile, pueda salir nuevamente hacia Uruguay.