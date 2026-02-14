Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / EN VIVO

Nacional vs Racing EN VIVO: el tricolor se estrena de forma oficial en el Gran Parque Central en 2026 ante un Racing que busca su primera victoria

El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura comenzará a las 20:30, y tendrá el arbitraje de Javier Feres

14 de febrero 2026 - 18:30hs
Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta celebran uno de los goles de Nacional contra Boston River

Tomás Verón Lupi, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta celebran uno de los goles de Nacional contra Boston River

Foto: Felipe Mereola/FocoUy

EN VIVO

Nacional y Racing se enfrentarán este sábado por la noche en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Será el estreno oficial del tricolor en su estadio en este año, ante una escuelita que busca su primera victoria en el año.

En la primera fecha Nacional venció 2-1 a Boston River en Florida, mientras que Racing perdió 4-2 con Deportivo Maldonado en el Parque Roberto.

El encuentro comenzará a las 20:30, y tendrá el arbitraje de Javier Feres.

Seguí el minuto a minuto del partido y todas las repercusiones en vivo:

Embed

Live Blog Post

Los resultados y los partidos que quedan de la fecha 2 del Torneo Apertura

Embed

Live Blog Post

La entrevista de Flavio Perchman con Referí antes de "dos semanas" de silencio

En una entrevista con Referí, el vicepresidente de Nacional habló sobre el periodo de pases, el momento del tricolor y quién cree que es el favorito para obtener la Liga AUF Uruguaya de 2026.

Live Blog Post

Los convocados de Racing para enfrentar a Nacional

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingClubUru/status/2022716385281929663?s=20&partner=&hide_thread=false

Live Blog Post

Las altas de Nacional que no formarán parte del partido, y la lista de convocados.

Camilo Cándido y Agustín Rogel no se encuentran entre los convocados de Nacional para enfrentar a Racing este sábado.

Estos son los convocados del tricolor para el encuentro:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2022765150789304545?s=20&partner=&hide_thread=false
Live Blog Post

Dos bajas por lesión en Nacional

Nicolás López no está entre los convocados que publicó Nacional para el encuentro con Racing, y se perderá su segundo encuentro consecutivo tras tampoco estar en el partido contra Boston River.

Además, Juan Cruz de los Santos se desgarró en la primera fecha y tampoco disputará el encuentro.

Live Blog Post

Bienvenidos al blog en vivo de Referí de Nacional vs Racing

Las más leídas

Flavio Perchman habló con Referí antes del silencio que promete por dos semanas: Quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo
ENTREVISTA

Flavio Perchman habló con Referí antes del silencio que promete por dos semanas: "Quiero terminar la gestión siendo tricampeón del Uruguayo"

El tremendo golazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, exjugador de Nacional, en Argentina: mira el video

El tremendo golazo del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez, exjugador de Nacional, en Argentina: mira el video

Maximiliano Silvera
APERTURA

Nacional vs Racing: a qué hora juegan este sábado y por dónde verlo en la segunda fecha del Torneo Apertura

Antel emitió un comunicado para explicar que por decisión de la AUF no estará disponible la segunda fecha del Torneo Apertura en AntelTV
FÚTBOL

Antel emitió un comunicado para explicar que "por decisión de la AUF no estará disponible la segunda fecha del Torneo Apertura" en AntelTV

Temas:

Nacional Racing Gran Parque Central Torneo Apertura

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos