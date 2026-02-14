Nacional y Racing se enfrentarán este sábado por la noche en el Gran Parque Central, por la segunda fecha del Torneo Apertura 2026. Será el estreno oficial del tricolor en su estadio en este año, ante una escuelita que busca su primera victoria en el año.
Nacional vs Racing EN VIVO: el tricolor se estrena de forma oficial en el Gran Parque Central en 2026 ante un Racing que busca su primera victoria
El encuentro correspondiente a la segunda fecha del Torneo Apertura comenzará a las 20:30, y tendrá el arbitraje de Javier Feres