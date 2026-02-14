Los convocados de Nacional para enfrentar a Racing en el Gran Parque Central: Nicolás López sigue afuera

Nicolás López Foco Uy

Nacional presentó su lista de convocados para enfrentar a Racing por la segunda fecha del Torneo Apertura, este sábado a las 20:30 en el Gran Parque Central, con dos bajas por lesión y dos altas que no formarán parte del encuentro.

La principal novedad del listado es la ausencia de Nicolás López, que no estará en el encuentro por molestias físicas. El Diente tampoco estuvo en la primera fecha del torneo contra Boston River, pero se esperaba que llegara para la segunda fecha.

El otro jugador lesionado es Juan Cruz de los Santos, que sufrió un desgarro en el encuentro ante Boston del fin de semana pasado, según comunicó Nacional en sus redes sociales.

Por otra parte, dos de las altas de Nacional para la temporada 2026 no formarán parte del plantel que enfrentará a Racing este sábado: Camilo Cándido y Agustín Rogel.

El primero llegó en los últimos días proveniente del Cruz Azul de México, tras jugar cedido en el Atlético Nacional de Colombia durante el 2025. El segundo viene de jugar solo un minuto durante el pasado semestre en el Hertha Berlin de Alemania, y arribó al tricolor tras rescindir su contrato, al que le quedaban seis meses. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Nacional/status/2022765150789304545?s=20&partner=&hide_thread=false Jugadores convocados para enfrentar a Racing en el Gran Parque Central pic.twitter.com/9MzjoKx7Ig — Nacional (@Nacional) February 14, 2026