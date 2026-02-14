El uruguayo Nicolás Pirozzi se estrenó en los Juegos Olímpicos de Invierno: terminó a media tabla en eslalon gigante, que tuvo un ganador histórico

El atleta uruguayo Nicolás Pirozzi se estrenó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 este sábado por la madrugada, en la primera participación de un atleta nacional en la competencia en 28 años.
Pirozzi finalizó en el puesto 36 de 81 de la categoría eslalon, con un tiempo de 2:38:65. El uruguayo, residente en Chile, terminó en el puesto 43 en la primera de las dos etapas con un tiempo de 1:22:99. En la segunda se repuso y fue siete segundos más veloz, con un tiempo de 1:15:66 que lo dejó a menos de cinco segundos del primer puesto.
En la general el atleta terminó a 13 segundos de un ganador histórico de la competencia: el brasileño Lucas Pinheiro Braathen. El esquiador, que representa a Brasil desde 2024 por tener madre brasileña, luego de defender la bandera de Noruega, obtuvo la primera medalla de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno para Brasil.
Pinheiro superó por medio segundo al suizo Marco Odermatt, remontando el marcador en la segunda vuelta. El podio lo completó Loic Meillard, también de Suiza.
Este lunes Pirozzi competirá en la categoría de eslalon. Su primera carrera se podrá ver a las 06:00 de la madrugada uruguaya, mientras que la segunda se disputará a las 13:30.
Es el segundo uruguayo en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno. En 1998 se había registrado la única participación de Uruguay en este evento cuando Gabriel Hottegindre participó en Nagano en esquí alpino en la modalidad de eslalon.
