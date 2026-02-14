El uruguayo Nicolás Pirozzi se estrenó en los Juegos Olímpicos de Invierno: terminó a media tabla en eslalon gigante, que tuvo un ganador histórico

Nicolás Pirozzi compitiendo en los Juegos Olímpicos de Invierno Foto: @juegosolimpicos

El atleta uruguayo Nicolás Pirozzi se estrenó en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026 este sábado por la madrugada, en la primera participación de un atleta nacional en la competencia en 28 años.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Pirozzi finalizó en el puesto 36 de 81 de la categoría eslalon, con un tiempo de 2:38:65. El uruguayo, residente en Chile, terminó en el puesto 43 en la primera de las dos etapas con un tiempo de 1:22:99. En la segunda se repuso y fue siete segundos más veloz, con un tiempo de 1:15:66 que lo dejó a menos de cinco segundos del primer puesto.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juegosolimpicos/status/2022694351608942962?s=20&partner=&hide_thread=false ¡¡¡Uruguay nomá!!!



Nicolás Pirozzi tuvo su debut olímpico en el eslalon gigante y quedó entre los 36 mejores en @milanocortina26.



¡Uruguay volvió a los #JuegosOlímpicos de Invierno tras 28 años! #MilanoCortina2026 pic.twitter.com/tUQ3ux5qtu — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) February 14, 2026 En la general el atleta terminó a 13 segundos de un ganador histórico de la competencia: el brasileño Lucas Pinheiro Braathen. El esquiador, que representa a Brasil desde 2024 por tener madre brasileña, luego de defender la bandera de Noruega, obtuvo la primera medalla de la historia de los Juegos Olímpicos de Invierno para Brasil.

Pinheiro superó por medio segundo al suizo Marco Odermatt, remontando el marcador en la segunda vuelta. El podio lo completó Loic Meillard, también de Suiza.

Este lunes Pirozzi competirá en la categoría de eslalon. Su primera carrera se podrá ver a las 06:00 de la madrugada uruguaya, mientras que la segunda se disputará a las 13:30. Es el segundo uruguayo en competir en los Juegos Olímpicos de Invierno. En 1998 se había registrado la única participación de Uruguay en este evento cuando Gabriel Hottegindre participó en Nagano en esquí alpino en la modalidad de eslalon. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/A_Cottini/status/2022675841755345326?s=20&partner=&hide_thread=false Nicolás Pirozzi representó a Uruguay en el eslalon gigante de Milano-Cortina



El uruguayo finalizó 36° en los Juegos Olímpicos de Invierno



1ª carrera: 1:22.99

2ª carrera: 1:15.66

Total: 2:38.65



¡Orgullo celeste en la nieve!

Vuelve a… pic.twitter.com/dO4P8Endhe — Andrés Cottini (@A_Cottini) February 14, 2026