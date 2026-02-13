La denuncia que sacude a los Juegos Olímpicos de Invierno tras su primera semana de actividad

Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron ganaron la medalla de oro en patinaje artístico en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 llegaron a su primera semana de competencia en el impresionante marco de Milano-Cortina, a los que el público está acompañando en gran medida.

En medio del escándalo por abuso de poder y agresión sexual que tiene como protagonista al dúo que obtuvo la medalla de oro del patinaje artístico integrado por Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron , de Francia, se desató un debate en el mundo de la disciplina sobre la transparencia de la puntuación que le dio el título a la pareja europea por sobre la de Estados Unidos, integrada por Madison Chock y Evan Bates.

La puntuación final de Jézabel Dabois, representante francesa en el panel de nueve jueces, se convirtió en el centro de la polémica tras el ajustado triunfo de la pareja europea.

Tanto los fanáticos como los expertos acusan parcialidad, mientras que la imagen del patinaje artístico olímpico "enciende el escándalo" , según el análisis del New York Post.

SELECCIÓN URUGUAYA Darwin Núñez se queda en Arabia Saudita: el karma que vive el goleador, agravado por un problema de rodilla a cuatro meses del Mundial 2026

FÚTBOL El gesto que tuvo Matías Arezo con la psicóloga de Peñarol, quien es la madre del exaurinegro Diego Rossi

En la rutina libre, la diferencia entre las puntuaciones asignadas por Dabois alcanzó una brecha sin precedentes en el panel. La jueza de Francia le otorgó 137,45 puntos a Beaudry y Cizeron -la segunda nota más alta de todos los jueces- y solo 129,74 a Chock y Bates, quedando como la única a la que no les concedió más de 130 puntos.

La diferencia de 7,71 puntos superó por mucho el rango de discrepancias observado entre los otros ocho jueces.

Además, en la rutina de ritmo, el rango volvió a repetirse: Dabois colocó a la pareja de Francia con 93,34 puntos y a la de Estados Unidos con 87,6, una distancia cercana a los seis puntos.

Todas estas cifras fueron calificadas como decisivas para que el dúo francés se quedara con el oro por apenas 1,43 puntos (marcaron 225,82 frente a 224,39).