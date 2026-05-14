Los premios del Giro de Italia 2026: ¿Cuántos miles de euros aseguró el uruguayo Thomas Silva tras sus logros en las primeras etapas?

El ciclista uruguayo Thomas Silva , del equipo XDS Astana, se aseguró varios miles de euros tras sus grandes resultados en el comienzo del Giro de Italia , siendo la revelación en las primeras etapas y en el histórico debut celeste en la competencia.

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El fernandino fue el sorprendente ganador de la segunda jornada y se quedó con la malla rosa de líder, la que retuvo el día domingo y también el martes, cuando la perdió, en la primera jornada de competencia en suelo italiano tras las primeras tres fechas en Bulgaria.

Thomas Silva bajo la lluvia en la quinta etapa del Giro de Italia 2026, en la que finalizó tercero

XDS Astana Team Uruguayan rider Guillermo Silva rides in a breakaway during the 5th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Praia a Mare and Potenza, southern Italy on May 13, 2026. (Photo by Luca Bettini / AFP)

Este miércoles, en la quinta etapa, Thomas Silva se recuperó y fue tercero en una dura etapa con lluvia, frío y granizo , condiciones que, como señaló, le agradan.

Gran recuperación de Thomas Silva para hacer podio en la quinta etapa del Giro de Italia, tras una larga fuga en un día con lluvias y caídas

Lluvia, granizo y frío: lo que dijo Thomas Silva tras su podio en el Giro de Italia en una "etapa muy dura" que pudo "disfrutarla hasta el final"; mirá el video

Los premios del Giro de Italia

Este año el Giro de Italia 2026, la segunda principal competencia del ciclismo mundial por detrás del Tour de France, reparte un total de premios por € 1.642.860.

Ese monto se divide en distintos logros, como resultados de etapas, clasificación general y varios premios especiales.

Thomas Silva con la malla rosa el Giro de Italia Thomas Silva con la malla rosa el Giro de Italia Foto: AFP

Por ejemplo, el ganador del Giro se llevará un premio de € 115.668, a los que la organización le otorgará un bonus extra de de € 150.000 euros, lo que da un total de € 265.668.

Los premios que ya se aseguró Thomas Silva

El uruguayo Thomas Silva ya se aseguró varios miles de euros por sus clasificaciones y por llevar la malla rosa de líder.

Por ganar la etapa 2, el uruguayo se llevó € 11.010, que es lo que se le otorga al ganador de cada jornada.

En tanto, por el tercer puesto este miércoles, el premio correspondiente fue de € 2.753.

Thomas Silva en el Giro de Italia Thomas Silva en el Giro de Italia Foto: AFP

Además, por cada día con la malla rosa de líder tuvo un premio de € 2.000. El uruguayo la lució en dos jornadas, el día domingo y el martes tras el descanso del lunes.

En total, hasta el momento y por esos conceptos, Thomas Silva se ha asegurado al menos € 17.763. Se deben de sumar otros premios especiales, como los de la actuación de su equipo.

Lo habitual en el ciclismo, al ser un deporte de equipos, es que estos premios se repartan entre todos los competidores y asistentes.

Los Premios del Giro de Italia 2026:

PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN GENERAL

1º (Campeón): 115.668 €

2º (Subcampeón): 58.412 €

3º (Podio): 28.801 €

4º: 14.516 €

5º: 11.654 €

6º: 8.588 €

7º: 8.588 €

8º: 5.725 €

9º: 5.725 €

10º al 20º: 2.863 €

- Premio diario al portador de la maglia rosa: 2.000 €

*Bonus extra que reparte la organización

1º (Campeón): 150.000 €

2º (Subcampeón): 75.000 €

3º (Podio): 40.000 €

4º: 7.000 €

5º: 6.500 €

6º-10º: 5.000 €

PREMIOS DIARIOS SEGÚN LA POSICIÓN DE CADA ETAPA

1º (Ganador de etapa): 11.010 €

2º: 5.508 €

3º: 2.753 €

4º: 1.377 €

5º: 1.102 €

6º: 826 €

7º: 826 €

8º: 551 €

9º: 551 €

10º al 20º: 276 €

PREMIOS FINALES DE LA CLASIFICACIÓN DE LA MAGLIA CICLAMINO (PUNTOS-REGULARIDAD)

1º (Ganador): 10.000 €

2º: 8.000 €

3º: 6.000 €

4º: 4.000 €

5º: 3.000 €

- Premio diario al portador de la maglia ciclamino: 750 €

PREMIOS DIARIOS EN LOS ESPRINTS INTERMEDIOS

1.º: 500 €

2.º: 400 €

3.º: 300 €

4.º: 200 €

5.º: 100 €

- Los cinco mejores clasificados al final del Giro recibirán: 8.000€ (1º), 6.000€ (2º), 4.000€ (3º), 2.000€ (4º) y 1.000€ (5º)

KILÓMETRO RED BULL

Premio diario a la posición por el paso:

1.º: 2.500 €

2.º: 1.500 €

3.º: 1.000 €

Premio final a los mejores clasificados:

1.º: 15.000 €

2.º: 10.000 €

3.º: 5.000 €

PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LA MAGLIA AZZURRA (MONTAÑA)

1º (Ganador): 5.000 €

2º: 4.000 €

3º: 3.000 €

4º: 2.000 €

5º: 1.000 €

- Premio diario al portador de la maglia azzurra: 750 €

PREMIOS DE LA CLASIFICACIÓN DE LA MAGLIA BIANCA (CLASIFICACIÓN JÓVENES)

1º (Ganador): 10.000 €

2º: 8.000 €

3º: 6.000 €

4º: 4.000 €

5º: 2.000 €

- Premio diario al portador de la maglia bianca: 750 €

PREMIOS EN LA CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

1º (Ganador): 5.000 €

2º: 4.000 €

3º: 3.000 €

4º: 2.000 €

5º: 1.000 €

- Premio diario al mejor equipo de la etapa: 500 €

PREMIOS EXCEPCIONALES

- Premio fuga diario: 200 €

- Premio ganador de la fuga del Giro de Italia 2026: 5.000 €

- Corredor más combativo de la etapa: 1.000€

- Corredores más combativos del Giro de Italia 2026: 5.000€ (1º), 4.000€ (2º) y 3.000€ (3º)