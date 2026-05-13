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Gran recuperación de Thomas Silva para hacer podio en la quinta etapa del Giro de Italia, tras una larga fuga en un día con lluvias y caídas

Thomas Silva fue tercero en la quinta etapa del Giro de Italia, el día después de haber perdido la malla de lider

13 de mayo de 2026 12:54 hs
Thomas Silva bajo la lluvia en la quinta etapa del Giro de Italia 2026, en la que finalizó tercero

Thomas Silva bajo la lluvia en la quinta etapa del Giro de Italia 2026, en la que finalizó tercero

Foto: AFP
Einer Rubio y Thomas Silva

Einer Rubio y Thomas Silva

Foto: AFP

El ciclista uruguayo Thomas Silva hizo podio este miércoles en la quinta etapa del Giro de Italia, al finalizar tercero, luego de formar parte de una larga fuga en un día con mucha lluvia, granizo, caídas y confusiones, entre Praia a Mare y Potenza, con 203 km de recorrido.

El corredor del XDS Astana se recuperó de la etapa de este martes, cuando perdió la malla rosa de líder, que había logrado tras su sorprendente triunfo en la segunda jornada luego de su histórico debut en la competencia.

Movistar Team Colombian rider Einer Rubio (L) and XDS Astana Team Uruguayan rider Guillermo Silva ride in a breakaway during the 5th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Praia a Mare and Potenza, southern Italy on May 13, 2
Einer Rubio y Thomas Silva

Einer Rubio y Thomas Silva

El uruguayo Thomas Silva perdió la malla rosa de líder del Giro de Italia, pero fue destacado como una de las "mejores historias" del año

"Queda mucho Giro de Italia por delante, así que seguiremos luchando": el análisis del uruguayo Thomas Silva tras perder la malla rosa de líder de la general

"Queda mucho Giro por delante, así que seguiremos luchando”, había dicho este martes tras ceder el liderato. “Ahora vamos a lo que vinimos, en busca de etapas. Queda mucho Giro”, agregó.

Sus palabras fueron ratificadas en los pedales este miércoles, donde volvió a ser protagonista, nuevamente acompañado por su compañero italiano Christian Scaroni, y terminó en el tercer puesto.

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La jornada tuvo una temprana fuga de unos 12 ciclistas en las que el uruguayo y su compañero formaron parte.

Caídas y confusiones en el final

Luego del ascenso a Monte Grande de Viggiano, el grupo se dividió, con el español Igor Arrieta (UAE) y el portugués Afonso Eulalio (Bahrain Victorious) tomando la delantera hasta el final, con Silva y Scaroni más otros dos ciclistas en el segundo grupo perseguidor que llegó a estar a más de un minuto de diferencia

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Arrieta fue el vencedor de la etapa en la que ganó un duelo espectacular y lleno de incidentes a Eulalio, quien es el nuevo maglia rosa.

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Tras un intenso duelo entre los dos, marcado por sendas caídas de ambos y errores de trazado por parte del español, Arrieta alcanzó a su rival a menos de 100 metros de meta para alzar los brazos con un tiempo de 5h.07.51, con Eulalio a continuación.

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Eulalio, que empezó la etapa a 1.11 minutos del líder Giulio Ciccone, se enfundó la maglia rosa de líder.

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Thomas Silva subió 45 puestos

Thomas Silva fue tercero a 51 segundos de Arrieta, tras despegarse de sus compañeros de grupo, que llegaron a 1.30 aproximadamente.

Con este resultado, el uruguayo se ubicó en el puesto 40° de la general, mejorando 45 posiciones, ayer había quedado 85, y a 12.02 minutos del nuevo líder.

El gran favorito para vestir de rosa al término de la 21ª y última etapa, en Roma, el danés Jonas Vingegaard, llegó a meta a más de siete minutos de Arrieta.

Eulálio aventaja al hombre que comenzó el día en lo alto de la general, Giulio Ciccone, en 6 minutos y 14 segundos, con el colombiano Egan Bernal en la novena posición de la general a 6 minutos y 16 segundos.

Este jueves se disputa la sexta etapa entre Paestum y Nápoles, de 141 km de recorrido. Etapa clara para un desenlace al esprint, por lo que los velocistas no deberían dejar pasar la posibilidad de lucirse antes de la llegada de la montaña.

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