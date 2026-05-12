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El tierno gesto del uruguayo Thomas Silva con su perrito en la presentación de la cuarta etapa del Giro de Italia y tras la llegada de su pareja para acompañarlo

Thomas Silva tuvo este lunes el reencuentro con su pareja, quien viajó a Catanzaro junto a su mascota, y se unió al equipo familiar del pedalista en el Giro de Italia

12 de mayo de 2026 9:50 hs

El tierno gesto del uruguayo Thomas Silva con su perrito

El ciclista uruguayo Thomas Silva, sorprendente líder del Giro de Italia, tuvo un tierno gesto este martes en la largada de la cuarta etapa, al aparecer con su perro en el escenario de la presentación de la jornada, la primera en suelo italiano tras las primeras tres en Bulgaria y el descanso de este lunes.

XDS Astana Team Uruguayan rider Guillermo Silva wearing the overall leader's pink jersey (Maglia Rosa) holds his dog during the presentation prior the 4th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Catanzaro and Cosenza, Italy, o
Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia

Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia

El fernandino tuvo este lunes el reencuentro con su pareja, quien viajó a Catanzaro junto a su mascota y se unió al equipo familiar del pedalista, quien también es acompañado por su padre Álvaro, quien siempre lo sigue con la bandera uruguaya, y su hermano.

Thomas Silva con su pareja y su perrito en el Giro de Italia
Thomas Silva con su pareja y su perrito en el Giro de Italia

Thomas Silva con su pareja y su perrito en el Giro de Italia

Giro de Italia: Paul Magnier se impuso en la tercera etapa y el uruguayo Thomas Silva, seguirá como líder al menos hasta la próxima jornada que ya se disputará en suelo italiano

El uruguayo Thomas Silva llegó a Italia con la malla rosa y se espera una semana en la que su liderato en el Giro sea puesto a prueba

El momento de Thomas Silva con su perrito fue uno de los destaques de la presentación de la etapa, lo que fue registrado en las cámaras y las redes oficiales del Giro.

Thomas Silva y su familia en el Giro de Italia

Thomas Silva y su familia en el Giro de Italia

La etapa de este martes, en la que el uruguayo y su equipo XDS Astana defenderán la mala rosa, va de Catanzaro a Cosenza, con 138 kilómetros.

The dog of XDS Astana Team Uruguayan rider Guillermo Silva, wearing the overall leader's pink jersey (Maglia Rosa), is being held on a leash during the presentation prior the 4th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Catanza
Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia

Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia

Una baja de peso en Visma

El neerlandés Wilko Kelderman (Visma Lease a Bike), una pieza importante de Jonas Vingegaard en el Giro, sobre todo para las etapas de montaña, no ha tomado la salida en la cuarta etapa del Giro de Italia.

El equipo del máximo favorito a la 'maglia' rosa ha comenzado la primera etapa en suelo italiano con un corredor menos, ya que Kelderman (Amersfoort, 35 años) no se ha recuperado de la caída que sufrió el pasado sábado en el trascurso de la segunda etapa del Giro.

The dog of XDS Astana Team Uruguayan rider Guillermo Silva, wearing the overall leader's pink jersey (Maglia Rosa), is being held on a leash during the presentation prior the 4th stage of the Giro d'Italia 2026 - Tour of Italy cycling race between Catanza
Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia

Thomas Silva y su perrito en el Giro de Italia

El ciclista neerlandés padece principalmente una lesión en el pecho, por lo que causó baja para la etapa que sale de Calabria y en la que el uruguayo Thomas Silva (Astana) sigue vistiendo el maillot de líder de la prueba.

Vingegaard pierde a un pilar fundamental tras sólo tres etapas en su lucha por un triunfo final que le pondría en el grupo de corredores ganadores de las 3 grandes, después de haber vencido dos veces el Tour de Francia (2022 y 2023) y una la Vuelta a España (2025).

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Con base en EFE

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