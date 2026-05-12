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Homicidio en Montevideo: un hombre de 33 años fue asesinado de varios disparos en Flor de Maroñas

En la escena del crimen los efectivos encontraron 18 vainas calibre 9 milímetros

12 de mayo de 2026 11:21 hs
Patrullero de la Policía de Montevideo
Patrullero de la Policía de Montevideo Inés Guimaraens

Un hombre de 33 años fue asesinado de varios disparos en la noche del lunes en la zona de Flor de Maroñas y la Policía de Montevideo trabaja para esclarecer el homicidio, confirmaron fuentes del Ministerio del Interior.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de las calles Rubén Darío y Eusebio Vidal. Según informó la Policía, efectivos concurrieron a la Policlínica Malinas luego de que ingresara un hombre herido de arma de fuego.

En el centro asistencial, el médico de guardia le diagnosticó “herida de arma de fuego sin orificio de salida en hemitórax derecho”. Minutos después se constató su fallecimiento. La víctima no tenía antecedentes penales, según indicaron fuentes policiales.

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Una vecina declaró a la Policía que se encontraba en su vivienda cuando escuchó varios disparos. Al salir al exterior encontró al hombre herido y, junto a otro vecino, lo trasladaron en un vehículo particular hasta la policlínica.

En la escena del crimen los efectivos encontraron 18 vainas calibre 9 milímetros. La investigación continúa para determinar las circunstancias del ataque e identificar a los responsables.

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