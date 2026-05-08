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Otro accidente por cambio de senda en rambla de Punta Gorda: chocó un vehículo Xiaomi y no hay lesionados graves

El incidente se generó cerca de la curva donde se han generado otros accidente similares, algunos con desenlaces mortales

8 de mayo de 2026 16:24 hs
Vehículo Xiaomi chocó en la rambla de Punta Gorda

Vehículo Xiaomi chocó en la rambla de Punta Gorda

Foto: captura de pantalla de Telemundo de Canal 12

Durante la tarde lluviosa de este viernes en Montevideo se registró otro accidente por cambio de senda sobre la rambla de Punta Gorda, aunque esta vez sin lesionados graves.

El incidente se generó en Rambla República de México y Pablo Podestá, y en el participaron un auto que se dirigía hacia el este y un vehículo Xiaomi, modelo novedoso en el país.

El auto chino iba en dirección al centro, se cruzó de senda y terminó impactando prácticamente de frente al otro auto. El conductor de este vehículo está fuera de peligro y fue trasladado a una mutualista privada por politraumatismos, según informó en primera instancia Telemundo de Canal 12.

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En tanto, el conductor del vehículo eléctrico es un joven de 18 años que resultó ileso. Según las aplicaciones de tránsito, el tráfico continúa enlentecido en la zona tras el accidente.

El hecho aconteció cerca de la curva donde han sucedido otros accidentes por cambio de senda, algunos de ellos con desenlaces mortales. Por ejemplo, en setiembre pasado dos personas murieron luego de un choque que involucró a dos autos en la Rambla República de México y José Cúneo Perinetti.

Esa colisión dejó otros dos pasajeros con lesiones. En esa oportunidad, uno de los auto se dirigía hacia el este cuando debido a la lluvia, patinó en el asfalto y se cruzó hacia la senda contraria, donde fue impactado de forma lateral por el otro vehículo. Tal fue el golpe que el auto gris quedó volcado sobre uno de sus costados en la calle.

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