MONTEVIDEO

Accidente en la rambla de Punta Gorda dejó cuatro heridos: el tránsito está cortado en ambos sentidos

La rambla se encuentra cortada por casi un kilómetro en ambos sentidos, informó la Intendencia de Montevideo

25 de diciembre 2025 - 15:49hs
Captura de pantalla de Google Maps Street View

Cuatro personas se encuentran heridas después de un accidente de tránsito en la Rambla de Punta de Gorda de Montevideo, que se originó este jueves 25 de diciembre y por el que la calle se encuentra cortada.

La circulación se encuentra cortada en la Rambla República de México por casi un kilómetro, entre las calles Líbano y 6 de Abril, informó la Intendencia de Montevideo. El tránsito se encuentra cortado en ambos sentidos, en el lugar trabajan personal de la comuna y del Ministerio del Interior se encuentran en el lugar.

El accidente involucró a tres autos y ocurrió poco antes de las 14:00 de este jueves. Uno de los autos se cruzó de carril, chocó lateralmente otro vehículo y luego frontalmente al otro restante, según informó Subrayado de Canal 10 en primera instancia.

En esta zona de la rambla ya se habían registrado otros choques similares, debido a autos que se cruzan de carril. Por este motivo, recientemente se colocó radar de velocidad en la zona.

Accidente en la Rambla en setiembre: dos personas murieron y otras dos están heridas

Accidente en Punta Gorda
Accidente en Punta Gorda

Accidente en Punta Gorda

En setiembre, dos personas murieron luego de un choque que involucró a dos autos en la Rambla República de México y José Cúneo Perinetti, a la altura de Punta Gorda. La colisión dejó otros dos pasajeros con lesiones.

El auto gris se dirigía hacia el este cuando debido a la lluvia, patinó en el asfalto y se cruzó hacia la senda contraria, donde fue impactado de forma lateral por el vehículo negro. Tal fue el golpe que el auto gris que quedó volcado sobre uno de sus costados en la calle.

Una semana antes, otro choque se generó en la zona, fue entre tres vehículos en la intersección de la Rambla de Punta Gorda y calle San Nicolás.

En ese accidente, tres mujeres de 19, 30 y 62 años resultaron heridas, pero las lesiones no fueron de gravedad. Una ellas estaba circulando rumbo al este en su auto cuando, al intentar cambiar de carril, chocó contra una camioneta y luego, producto del impacto, embistió a un auto de su senda.

Las lesionadas fueron dos conductoras y una mujer que estaba como acompañante en la camioneta.

