Dólar
Compra 38,55 Venta 41,05

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  14°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / TRÁNSITO

Accidente en la Rambla de Punta Gorda: dos personas murieron y otras dos están heridas

Un vecino de la zona aseguró que este tipo de accidentes son corrientes "cada vez que llueve" y que le han trasladado la preocupación a la Intendencia de Montevideo sobre la peligrosidad de la zona

19 de septiembre 2025 - 19:13hs
Accidente en Punta Gorda

Accidente en Punta Gorda

Foto: El Observador

Dos personas murieron luego de un choque que involucró a dos autos en la Rambla República de México y José Cúneo Perinetti, a la altura de Punta Gorda, confirmó el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito.

La colisión dejó otros dos pasajeros con lesiones, según informó Subrayado de Canal 10 en primera instancia.

En el lugar están trabajando equipos de Bomberos, de la Policía y emergencias móviles, por lo que la Rambla está cortada, según los reportes de la aplicación móvil de transporte Waze.

Más noticias
accidente fatal en montevideo: corria picadas con una moto robada, escapo de la policia a contramano y murio tras cruzar con luz roja en buceo
ACCIDENTE FATAL

Accidente fatal en Montevideo: corría picadas con una moto robada, escapó de la Policía a contramano y murió tras cruzar con luz roja en Buceo

Así terminaron los autos que fueron parte del accidente en la Ruta Interbalnearia
TRAGEDIAS

Dos accidentes fatales en menos de una hora en Canelones: cuatro personas murieron

Para quienes van rumbo hacia el centro, el tránsito está siendo desviado hacia el norte por la Avenida Bolivia, por lo que toda esta vía se encuentra con demoras.

Mientras que quienes estén saliendo desde el centro en dirección este por la Rambla, se los está desviando hacia el norte por Ciudad de Guayaquil.

Un vecino de la zona aseguró que los accidentes son corrientes "cada vez que llueve".

"Hace muchos años que nos preocupamos por esto, hemos reclamado a la intendencia", contó en diálogo con Puesta a punto de Canal 12. Además, agregó que debido a ser una "obra importante", la comuna les trasmitió que "no estarían los recursos".

Otro accidente ocurrió en la misma zona la semana pasada

La semana pasada, otro choque se generó en la zona, fue entre tres vehículos en la intersección de la Rambla de Punta Gorda y calle San Nicolás.

En el siniestro, tres mujeres de 19, 30 y 62 años resultaron heridas, pero las lesiones no fueron de gravedad. Una ellas estaba circulando rumbo al este en su auto cuando, al intentar cambiar de carril, chocó contra una camioneta y luego, producto del impacto, embistió a un auto de su senda.

Las lesionadas fueron dos conductoras y una mujer que estaba como acompañante en la camioneta. La mujer que inició el siniestro viajaba con una gata recién operada, la que escapó del lugar.

Temas:

accidente Punta Gorda Rambla Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron al regresar a Estados Unidos
ATLETISMO

La timidez de Julia Paternain en el emocionante recibimiento sorpresa que le hicieron en el aeropuerto al regresar a Estados Unidos; mirá el video y su reacción

Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025
MUNDIAL DE ATLETISMO

Uruguay a la final: carrerón de Valentín Soca para clasificar a la definición del Mundial de Tokio 2025 en 5.000 m, mientras que Santiago Catrofe no pudo avanzar pese a su gran esfuerzo

Accidente en Punta Gorda
TRÁNSITO

Accidente en la Rambla de Punta Gorda: dos personas murieron y otras dos están heridas

Tether anunció que se va de Uruguay
EMPRESARIALES

Gigante cripto Tether anunció que se va de Uruguay por altos costos en energía

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos