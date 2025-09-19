Accidente en la Rambla de Punta Gorda: dos personas murieron y otras dos están heridas

Dos personas murieron luego de un choque que involucró a dos autos en la Rambla República de México y José Cúneo Perinetti , a la altura de Punta Gorda , confirmó el jefe de Policía de Montevideo, Pablo Lotito.

La colisión dejó otros dos pasajeros con lesiones , según informó Subrayado de Canal 10 en primera instancia.

En el lugar están trabajando equipos de Bomberos , de la Policía y emergencias móviles , por lo que la Rambla está cortada, según los reportes de la aplicación móvil de transporte Waze.

ACCIDENTE FATAL Accidente fatal en Montevideo: corría picadas con una moto robada, escapó de la Policía a contramano y murió tras cruzar con luz roja en Buceo

Para quienes van rumbo hacia el centro , el tránsito está siendo desviado hacia el norte por la Avenida Bolivia , por lo que toda esta vía se encuentra con demoras.

Mientras que quienes estén saliendo desde el centro en dirección este por la Rambla, se los está desviando hacia el norte por Ciudad de Guayaquil.

Un vecino de la zona aseguró que los accidentes son corrientes "cada vez que llueve".

"Hace muchos años que nos preocupamos por esto, hemos reclamado a la intendencia", contó en diálogo con Puesta a punto de Canal 12. Además, agregó que debido a ser una "obra importante", la comuna les trasmitió que "no estarían los recursos".

Otro accidente ocurrió en la misma zona la semana pasada

La semana pasada, otro choque se generó en la zona, fue entre tres vehículos en la intersección de la Rambla de Punta Gorda y calle San Nicolás.

En el siniestro, tres mujeres de 19, 30 y 62 años resultaron heridas, pero las lesiones no fueron de gravedad. Una ellas estaba circulando rumbo al este en su auto cuando, al intentar cambiar de carril, chocó contra una camioneta y luego, producto del impacto, embistió a un auto de su senda.

Las lesionadas fueron dos conductoras y una mujer que estaba como acompañante en la camioneta. La mujer que inició el siniestro viajaba con una gata recién operada, la que escapó del lugar.