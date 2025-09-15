Accidente fatal en Montevideo: corría picadas con una moto robada, escapó de la Policía a contramano y murió tras cruzar con luz roja en Buceo

Un hombre de 27 años murió en la madrugada de este lunes luego de evadir un control policial por picadas en la zona de Pocitos. La huida, a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas, culminó con un choque al cruzar con luz roja en la intersección de Ramón Anador y José Batlle y Ordóñez , confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo .

Según el informe preliminar de la Policía, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el hombre se encontraba a bordo de una moto de alta cilindrada sin matrícula y realizaba maniobras imprudentes . El incidente se originó cuando, al ser detectado en un control policial por participar en picadas en la rambla de Pocitos, frente al Kibón, el motociclista optó por huir a alta velocidad .

A partir de allí, la Policía desplegó un “seguimiento pasivo”, controlando la fuga a distancia y avisando al Centro de Comando Unificado para que se sigueran las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior. A través de este sistema de monitoreo, se constató que el motociclista escapaba a contramano por la rambla República de Perú, para luego continuar su trayecto por varias avenidas , incluyendo Brasil, Francisco Soca, Ramón Benzano, Catalunya , hasta llegar a la intersección de Ramón Anador con Batlle y Ordóñez .

En ese punto, al intentar cruzar la intersección con el semáforo en rojo , el conductor perdió el control de la moto y cayó al pavimento . Al llegar los efectivos policiales al lugar, encontraron la moto caída y al hombre tendido en el suelo, con abundante sangrado. A pesar de los esfuerzos médicos, el motociclista murió a las 02:15 de la madrugada.

Una cámara de seguridad a la que accedió Telemundo (Canal 12) muestra el momento en el que el motociclista cae al pavimento.

El informe de la Policía también detalló que, al inspeccionar la moto, se descubrió que el número de motor indicaba que la matrícula del vehículo tenía requisitoria por hurto. Además, se constató que la moto carecía de la llave de encendido, lo que sumó a la sospecha de su origen ilícito. En el cuerpo del fallecido se hallaron documentos personales, incluido un carnet de salud, junto a una herramienta modificada para el encendido de motocicletas, conocida como "espadín".

A raíz del protocolo de seguridad, los efectivos policiales involucrados en el seguimiento fueron sometidos a un examen de alcoholemia, con resultado negativo.

La víctima contaba con varios antecedentes penales, incluyendo un delito de violación de domicilio y hurto especialmente agravado ocurrido en agosto de 2024.