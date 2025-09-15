Dólar
Compra 38,95 Venta 41,45

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
nubes
Martes:
Mín  12°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / ACCIDENTE FATAL

Accidente fatal en Montevideo: corría picadas con una moto robada, escapó de la Policía a contramano y murió tras cruzar con luz roja en Buceo

El hombre de 27 años corría picadas en la rambla de Pocitos, frente al Kibón, cuando comenzó a ser perseguido por la Policía

15 de septiembre 2025 - 13:47hs
Captura de pantalla 2025-09-15 102820

Un hombre de 27 años murió en la madrugada de este lunes luego de evadir un control policial por picadas en la zona de Pocitos. La huida, a gran velocidad y realizando maniobras peligrosas, culminó con un choque al cruzar con luz roja en la intersección de Ramón Anador y José Batlle y Ordóñez, confirmó El Observador con fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el informe preliminar de la Policía, divulgado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), el hombre se encontraba a bordo de una moto de alta cilindrada sin matrícula y realizaba maniobras imprudentes. El incidente se originó cuando, al ser detectado en un control policial por participar en picadas en la rambla de Pocitos, frente al Kibón, el motociclista optó por huir a alta velocidad.

A partir de allí, la Policía desplegó un “seguimiento pasivo”, controlando la fuga a distancia y avisando al Centro de Comando Unificado para que se sigueran las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior. A través de este sistema de monitoreo, se constató que el motociclista escapaba a contramano por la rambla República de Perú, para luego continuar su trayecto por varias avenidas, incluyendo Brasil, Francisco Soca, Ramón Benzano, Catalunya, hasta llegar a la intersección de Ramón Anador con Batlle y Ordóñez.

Más noticias
Un hombre resultó herido en un accidente
ACCIDENTE

Un motociclista resultó herido tras chocar de frente contra un ómnibus en Flor de Maroñas

Barros Blancos. (Archivo)
POLICIAL

Murió el hombre de 35 años que fue baleado el domingo en Barros Blancos: detuvieron al autor del homicidio

En ese punto, al intentar cruzar la intersección con el semáforo en rojo, el conductor perdió el control de la moto y cayó al pavimento. Al llegar los efectivos policiales al lugar, encontraron la moto caída y al hombre tendido en el suelo, con abundante sangrado. A pesar de los esfuerzos médicos, el motociclista murió a las 02:15 de la madrugada.

Una cámara de seguridad a la que accedió Telemundo (Canal 12) muestra el momento en el que el motociclista cae al pavimento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TelemundoUY/status/1967579986682114309?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1967579986682114309%7Ctwgr%5Ea9ad53371e62a470378c1ff79296a04707fabec4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.montevideo.com.uy%2FNoticias%2FUn-video-capto-el-momento-en-el-que-joven-que-escapo-de-la-Policia-cae-de-la-moto-robada-uc936514&partner=&hide_thread=false

El informe de la Policía también detalló que, al inspeccionar la moto, se descubrió que el número de motor indicaba que la matrícula del vehículo tenía requisitoria por hurto. Además, se constató que la moto carecía de la llave de encendido, lo que sumó a la sospecha de su origen ilícito. En el cuerpo del fallecido se hallaron documentos personales, incluido un carnet de salud, junto a una herramienta modificada para el encendido de motocicletas, conocida como "espadín".

A raíz del protocolo de seguridad, los efectivos policiales involucrados en el seguimiento fueron sometidos a un examen de alcoholemia, con resultado negativo.

La víctima contaba con varios antecedentes penales, incluyendo un delito de violación de domicilio y hurto especialmente agravado ocurrido en agosto de 2024.

Temas:

Picadas Buceo Kibón Pocitos

Seguí leyendo

Las más leídas

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

La ciclovía en 18 de Julio
TRANSPORTE

Transporte público: con reparos al plan del gobierno, Bergara propuso que el túnel para ómnibus en 18 de Julio sea a partir de Ejido

Julia Paternain tras ganar el bronce en la maratón del Mundial de atletismo de Tokio 2025
ATLETISMO

¿Cuál es el vínculo de Julia Paternain con Nacional y cómo se dio su salida del atletismo de Gran Bretaña para pasar a correr por Uruguay?

El cruce de Juan Manuel Ramos y Emiliano Ancheta
FÚTBOL URUGUAYO

"Sos manya vos": el increíble comentario de un jugador de Plaza Colonia, ex Peñarol, a un futbolista de Nacional en el partido de este domingo en el Centenario

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos