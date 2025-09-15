La buena noticia que recibió Diego Aguirre por el regreso de un futbolista de Peñarol, tras la lesión de Javier Cabrera, para enfrentar a Juventud por el Torneo Clausura

Peñarol volvió a los entrenamientos este lunes en Los Aromos pensando en otro partido crucial que tiene en el calendario el próximo domingo a la hora 18.30 contra Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo, por la octava fecha del Torneo Clausura, que colidera con Cerro Largo. En tanto, Diego Aguirre recibió la buena noticia que podrá contar con Alejo Cruz.

Alejo Cruz regresó a Peñarol y lo presentaron el 4 de agosto pasado.

En su presentación, junto con Brayan Cortés, había dicho que llegaba "bien, con ritmo", ya que venía jugando en Atlético Goianiense de la Serie B de Brasil.

20250730 Alejo Cruz en su retorno a Peñarol. Foto: @OficialCAP Alejo Cruz Foto: @OficialCAP

A su regreso, Alejo Cruz quedó habilitado para jugar en Peñarol tras una intensa y áspera gestión que hicieron los abogados del jugador y que tiene relación con el cambio de normas FIFA.

Alejo Cruz se desgarró en la práctica en Los Aromos del 8 de agosto y no solo quedó fuera del equipo en el clásico, sino que no pudo estar ni en la ida ni en la vuelta contra Racing por la Copa Libertadores de América, debido a su lesión.

Por todo eso, no pudo jugar ni un minuto en Peñarol desde que firmó nuevamente con el club.

stuani.webp Alejo Cruz en su primer pasaje por Peñarol, remata, y Sergio Rochet hace el esfuerzo en el clásico entre los aurinegros y Nacional Camilo dos Santos

Según informó este lunes una fuente aurinegra a Referí, Alejo Cruz está pronto para volver ante Juventud de Las Piedras el próximo domingo y estará en el banco. Es una buena opción para jugar en el puesto del lesionado Javier Cabrera, quien será operado esta semana por su rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, aunque deberá ir ganándose el puesto poco a poco.