PEÑAROL

La buena noticia que recibió Diego Aguirre por el regreso de un futbolista de Peñarol, tras la lesión de Javier Cabrera, para enfrentar a Juventud por el Torneo Clausura

Los carboneros ya piensan en lo que será el próximo rival por el certamen, y quieren mantener la punta, con un jugador que estará a la orden de Diego Aguirre

15 de septiembre 2025 - 12:27hs
Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay

FOTO: Dante Fernández/Foco.uy

Peñarol volvió a los entrenamientos este lunes en Los Aromos pensando en otro partido crucial que tiene en el calendario el próximo domingo a la hora 18.30 contra Juventud de Las Piedras en el Estadio Campeón del Siglo, por la octava fecha del Torneo Clausura, que colidera con Cerro Largo. En tanto, Diego Aguirre recibió la buena noticia que podrá contar con Alejo Cruz.

El regreso de Alejo Cruz

Alejo Cruz regresó a Peñarol y lo presentaron el 4 de agosto pasado.

En su presentación, junto con Brayan Cortés, había dicho que llegaba "bien, con ritmo", ya que venía jugando en Atlético Goianiense de la Serie B de Brasil.

20250730 Alejo Cruz en su retorno a Peñarol. Foto: @OficialCAP
Alejo Cruz

Alejo Cruz

A su regreso, Alejo Cruz quedó habilitado para jugar en Peñarol tras una intensa y áspera gestión que hicieron los abogados del jugador y que tiene relación con el cambio de normas FIFA.

Alejo Cruz se desgarró en la práctica en Los Aromos del 8 de agosto y no solo quedó fuera del equipo en el clásico, sino que no pudo estar ni en la ida ni en la vuelta contra Racing por la Copa Libertadores de América, debido a su lesión.

Por todo eso, no pudo jugar ni un minuto en Peñarol desde que firmó nuevamente con el club.

stuani.webp
Alejo Cruz en su primer pasaje por Pe&ntilde;arol, remata, y Sergio Rochet hace el esfuerzo en el cl&aacute;sico entre los aurinegros y Nacional

Alejo Cruz en su primer pasaje por Peñarol, remata, y Sergio Rochet hace el esfuerzo en el clásico entre los aurinegros y Nacional

Según informó este lunes una fuente aurinegra a Referí, Alejo Cruz está pronto para volver ante Juventud de Las Piedras el próximo domingo y estará en el banco. Es una buena opción para jugar en el puesto del lesionado Javier Cabrera, quien será operado esta semana por su rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha, aunque deberá ir ganándose el puesto poco a poco.

Temas:

Peñarol Alejo Cruz Javier Cabrera Juventud de Las Piedras Los Aromos Diego Aguirre Torneo Clausura

