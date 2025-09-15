Dólar
NACIONAL

La mejor dupla del fútbol uruguayo: Nicolás López y Maximiliano Gómez participaron juntos en el 50% de los goles de Nacional en el Torneo Clausura

15 de septiembre 2025 - 13:34hs
Nicolás López y Maximiliano Gómez

Nacional fue el gran ganador de la séptima fecha del Torneo Clausura al ganarle el domingo 2-1 a Plaza Colonia para aprovechar el empate del sábado entre Liverpool y Peñarol, lo que le permitió ampliar a seis puntos su ventaja en la Tabla Anual y acercarse, adicionalmente, a tres en la tabla del Clausura.

Nacional jugó un buen segundo tiempo superando un mal inicio donde tomó un gol por una serie de errores defensivos y luego jugó una discreta primera mitad.

Pero el equipo que terminó de armar Nacional para el segundo período del año desborda de clase individual.

La llegada de Maximiliano Gómez le dio al tricolor otro peso al ataque.

Si bien el ex Defensor Sporting genera por momentos un exceso de juego directo y de pelotazos largos frontales para atacar, también le da a Nacional otra jerarquía en el sector donde se definen los partidos.

Gómez tiene el oficio para sacarle jugó a los ladrillazos largos, pero también sabe jugar con la pelota en los pies. Su potencia física lo vuelve a asemejar al jugador que supo ser cuando Defensor Sporting lo vendió a Celta y luego cuando se fue del club gallego a Valencia. Su capacidad de definición está intacta.

Con Nicolás López ya conformó la mejor sociedad del fútbol uruguayo.

En poco tiempo, los dos jugadores se entienden como si jugaran juntos desde el baby fútbol.

Por el Torneo Clausura, ambos llevan juntos 8 partidos en los que Nacional anotó 16 goles. De esos 16 tantos, participaron juntos en 8, es decir, en la mitad de las anotaciones del equipo de Pablo Peirano.

Los dos suman 6 goles y son los máximos anotadores del Clausura, seguidos de Abel Hernández con 5.

López y Hernández lideran la tabla de la Liga AUF Uruguaya (que engloba Clausura, Apertura e Intermedio) con 19 anotaciones cada uno.

En materia de asistencias, Gómez lidera la tabla con 5, de las que 3 fueron para goles del Diente López.

En otro asistió a Christian Oliva y en el restante a Juan Cruz De los Santos.

López, por su parte, lleva 2 asistencias y ambas fueron para goles de Maxi Gómez.

El Diente es superado por Luciano Boggio quien dio 3 asistencias en jugadas de pelotas quietas, 2 de córner y una de tiro libre.

Nicolás Lodeiro iguala al Diente. Al abrirse por izquierda, el sanducero sacó dos centros capitalizados por cabezazos de Gómez y suma 2 asistencias.

Este es el detalle de los goles de Nacional en el Clausura.

Rival Resultado parcial Asistencia Gol
Montevideo City Torque 1-0 Maximiliano Gómez Nicolás López
Montevideo City Torque 2-2 Maximiliano Gómez Nicolás López
Montevideo City Torque 3-2 Juan Cruz De los Santos Nicolás López
Montevideo City Torque 4-2 Emiliano Ancheta
Montevideo City Torque 5-2 Luciano Boggio Maximiliano Gómez
Progreso 1-0 Luciano Boggio Maximiliano Gómez
Progreso 2-1 Maximiliano Gómez Christian Oliva
Progreso 3-1 Maximiliano Gómez Juan Cruz De los Santos
River Plate 1-0 Luciano Boggio Julián Millán
River Plate 2-0 Nicolás Lodeiro Maximiliano Gómez
River Plate 3-0 Christian Oliva Nicolás López
Racing 1-0 Maximiliano Gómez Nicolás López
Racing 2-0 Nicolás López Maximiliano Gómez
Racing 3-0 Diego Romero Nicolás López
Plaza Colonia 1-1 Nicolás Lodeiro Maximiliano Gómez
Plaza Colonia 2-1 Nicolás López Maximiliano Gómez

A la participación directa en 6 goles donde uno asistió al otro, López y Gómez participaron juntos en dos goles del partido contra Progreso.

En el 2-1 de ese partido, donde anotó Oliva con Pase de Gómez, la jugada fue iniciada en campo de Nacional con una jopeada exquisita del Diente y un pase profundo, largo y preciso para Gómez.

En el 3-1, la acción la inició Juan Cruz De los Santos con una diagonal, Gómez se la dio de taco a López, este se la devolvió al corazón del área y el 9 se llevó la pelota pero el que terminó definiendo fue De los Santos.

El Torneo Clausura superó la mitad de su recorrido. Y ahora Nacional está enfocado en el partido clave del sábado ante Liverpool. López está en duda porque terminó el partido ante Plaza con un golpe muy fuerte en el tobillo.

