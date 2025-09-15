El Día del Ingeniero Agrónomo en Uruguay, la incidencia de Batlle y Ordoñez y una catarata de saludos

Ingenieros agrónomos: clave en el desarrollo de los sistemas productivos. Juan Samuelle

Este lunes 15 de setiembre se conmemora en Uruguay el "Día Nacional del Ingeniero Agrónomo", con base en lo dispuesto en el año 1998 por la Ley N° 16987, que solo se conformó con un artículo disponiendo exclusivamente esa celebración.

Por qué el Día Nacional del Ingeniero Agrónomo es en este día El 15 de setiembre de 1906, el entonces presidente de la República, José Batlle y Ordoñez, firmó el decreto que creó la Facultad de Agronomía y Veterinaria de la Universidad de la República, mojón clave para la formación posterior, durante ya más de un siglo, de los profesionales en agronomía. Entonces el rector de la Universidad de la República era el Dr. Eduardo Acevedo. La primera casa de estudios de una facultad hoy con presencia en varios departamenos de Uruguay se estrenó el 12 de setiembre de 1909 en los campos de la antigua Quinta Pereyra, en Sayago, Montevideo.

La Asociación de Ingenieros Agrónomos del Uruguay En Uruguay existe, desde 1912, la Asociación de Ingenieros Agrónomos (AIA) -presidida actualmente por Martha Toyos-, organización gremial representativa de sus asociados, involucrada en el fortalecimiento de la ética y la formación profesional, reconocida como referente por la sociedad, y con capacidad de propuesta en temas de interés nacional.

Su es fortalecer y jerarquizar las capacidades de la profesión, defender los intereses socio-económicos de sus asociados en un marco ético y solidario, actuando como referente en temas nacionales, apoyados en la activa participación de todos los ingenieros agrónomos.