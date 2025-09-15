Lo que se dijo en la Rural del Prado sobre el rol de la cría en la ganadería de Uruguay

El rol estratégico de la cría en la ganadería , los desafíos vinculados a este eslabón de la cadena y su impacto en el desarrollo del sector con el potencial aumento de la producción fueron temas considerados en una de las dos conferencias que el Instituto Nacional de Carnes (INAC) brindó en la Expo Rural del Prado 2025 .

La primera de las conferencias, también en el Salón Multiespacio del predio de la exposición agropecuaria de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), consuideró como eje temático el de la contribución de la cadena cárnica al país .

La segunda instancia, se destacó desde el INAC a El Observador, fue destinada al análisis y el intercambio sobre la cría.

EXPOSICIÓN AGROPECUARIA Palabra por palabra, lo que dijo Rafael Ferber sobre la polémica por Colonización en el discurso de la ARU

EXPOSICIÓN AGROPECUARIA DE ARU Discurso de Ferber en la Rural del Prado: reparto de palos y elogios a los gobiernos, al actual y al anterior

Los sistemas de cría en Uruguay son sensiblemente más complejos cuando se los compara con la recría e invernada, poseen un importante rol en el arraigo y distribución territorial de la población rural y un rol sociocultural muy relevante, se indicó.

Sin embargo, históricamente ha sido reconocido el de la cría como uno de los rubros de menor rentabilidad, con la existencia de una importante brecha tecnológica y muy importante potencial de crecimiento productivo a desarrollar.

1s

Sin más terneros no hay crecimiento de la cadena cárnica

Al inicio de la actividad, el titular del Instituto Plan Agropecuario (IPA), Santiago Scarlato, dijo que la cría es la base porque sin más terneros no hay crecimiento de la cadena cárnica. Intensificar con sostenibilidad es posible y necesario.

Agregó que la ciencia y práctica muestran que se puede producir más, cuidando ambiente y sociedad.

Para eso, la innovación y el apoyo técnico son clave.

El cambio no depende solo del precio, sino de conocimiento y apoyo continuo destacó el titular del Instituto que lidera junto al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) el programa ProCría.

Manifestó que la ganadería es más que producción de carne: es territorio vivo, agua, carbono, biodiversidad y cultura rural.

5

Administrar los tiempos de abundancia además de los difíciles

En el conversatorio que siguió, se sumaron a Scarlato la vicepresidenta del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (NIA), Carolina Viñoles; el vicepresidente del INAC, Leonardo Bove; el delegado en la Junta del INAC por la Comisión Nacional de Fomento Rural (CNFR), José Mesa; y el asesor en Política Tributaria, Gustavo Viñales.

En esta instancia de la conferencia se pudo conocer las distintas miradas y aproximaciones a un mismo desafío, desde las políticas públicas, la ciencia y tecnología, la transferencia de tecnología, asesoramiento técnico e instrumentos tributarios y financieros para promover a este sector.

El espacio de conversatorio fue destinado al papel del sector público en la superación de brechas para el desarrollo sostenible, especialmente en áreas como la investigación, la transferencia y adopción de tecnología mediante la extensión rural, el apoyo a la inversión y el diseño de políticas orientadas a fortalecer la competitividad del sector.

Entre el auditorio, con una asistencia de más de 200 personas, siguiendo la presentación e intercambio, estuvo el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti.

Los representantes de las organizaciones compartieron propuestas y perspectivas para potenciar el impacto de las iniciativas vinculadas a la promoción de la cría en el territorio, así como reflexiones sobre el rol de las políticas públicas en el fortalecimiento del sector ganadero.

El vicepresidente de INAC, Leonardo Bove, cerró el encuentro recordando la importancia de administrar los tiempos de abundancia además de los difíciles, instando a todos los sectores a reforzar la transformación de este eslabón de la cadena.